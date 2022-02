Pensjonistene og årets trygdeoppgjør

Sevalds fot var helt lilla. Det ble starten på et to år langt skademareritt

Som pensjonister er vi alltid spent på hva årets trygdeoppgjør vil gi som resultat. Ikke minst fordi landets pensjonister gjennom en årrekke har opplevd å tape kjøpekraft. For mange pensjonister har dette vært en fortvilt situasjon.

Nå står vi foran et nytt trygdeoppgjør som vil vise om regjering og storting vil ta pensjonistene på alvor. Dessverre ser det foreløpig ikke slik ut. Vi vet at i trygdeoppgjørene er det lang tradisjon for å korrigere for avvik mellom den anslåtte og faktiske lønnsveksten, slik at pensjonene korrigeres opp eller ned med hele avviket fra forrige år.

Ifølge Pengenytt har regjeringen nå i motsetning til tidligere foreslått å halvere kompensasjonen pensjonistene skal ha i 2022. Dette på tross av at flertallet på Stortinget var enige om å sikre full kompensasjon for et avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst fra 2020 på 1,4 prosent. Et avvik som pensjonistene faktisk skulle hatt i 2021.

Hvis det ikke skjer, vil pensjonistene få om lag 1,4 milliarder kroner lavere regulering i 2022 enn de skulle hatt. Da blir pensjonistene nok en gang brukt som en salderingspost. Det er bare trist. Stortinget har nå saken. Vi håper derfor det nye Stortinget vil opprettholde tidligere vedtak om å sikre full kompensasjon for landets pensjonister. Det fortjener de.

