Uhørt å kjøpe seg til seier i bærekraft

I februar har mange videregående skoler i Trøndelag og Rogaland deltatt på Norgesmesterskap i klima 2022. NM i klima er en konkurranse mellom skoler om å være mest mulig bærekraftige. I en periode på to uker loggfører elevene diverse bærekraftige valg i egen hverdag ut fra et utvalg på 25 klimapositive aktiviteter, og de får poeng for hver aktivitet de loggfører (poengene tilsvarer innsparingen i kg CO₂e (CO₂-ekvivalent)).

Konkurransen arrangeres av teknologibedriften Ducky i samarbeid med fylkeskommunene, og Ducky mener at de gjennom deltagelsen vil lære mer om hvordan vi som individer kan utgjøre en forskjell for å få ned utslippene, samtidig som å inspirere andre til å gjøre det samme. Dette er et fantastisk initiativ som har eksistert i flere år.

Stort sett inneholder oppsettet mange fine aktiviteter man kan loggføre. Ducky har mange gode aktiviteter, som for eksempel å redusere eget kjøttforbruk, kildesortering av avfall, i tillegg til noe så innlysende som å redusere oppvaskmengden, hvor man har en innsparing på 0,16 kg CO₂e, og å redusere innetemperaturen (0.21 kg CO₂e), og dette er noe Ducky har regnet grundig på. Alt dette er poenggivende i konkurransen. Men, i årets konkurranse har Ducky føyd til noen aktiviteter som jeg reagerer på.

Det som sjokkerer meg, er at selskapet har lagt til noen nye aktiviteter som går ut på å kjøpe ting. Det punktet jeg sikter til spesifikt, er «å handle noe brukt for mye penger i dag fremfor å kjøpe nytt». Og ved å gjøre dette er man ifølge Ducky med på «å skape fremtidens sirkulære økonomi». Disse aktivitetene er også noe man sparer en god del kg CO₂e på (16.22), ifølge Ducky. Derfor får elevene en god del «poeng» ved å kjøpe noe.

Dette er jo innlysende, og det er riktig at det er mer bærekraftig å kjøpe noe brukt fremfor å kjøpe noe nytt. Men er det egentlig greit å oppfordre elever til å kjøpe varer for å kunne vinne en konkurranse i bærekraft? Denne aktiviteten gir svært mange poeng i konkurransen sammenlignet med de fleste andre aktivitetene. Dermed risikerer man at skolene med de mest kjøpesterke elevene får en fordel i konkurransen.

Ut fra slik jeg ser det, betyr dette at en person kan gjøre en utrolig stor innsats i konkurransen, mens en annen person kan gjøre svært lite og heller kjøpe seg frem til seier. På den ene siden er det bra at sirkulære strukturer støttes, men på den andre siden skapes et visst kjøpepress, siden da dette blir en konkurranse hvor man oppfordres til å kjøpe ting man ellers ikke ville ha kjøpt. Slik blir konkurransen også urettferdig da de med god økonomi har en fordel. Tenker ikke vi lenger at en bærekraftig fremtid også er en rettferdig fremtid?

At man i praksis kan kjøpe seg til seier, i en konkurranse om bærekraft, synes jeg er uhørt, og jeg håper Ducky fjerner disse målene neste år. Hadde ikke et mål som for eksempel «kjøpestopp» vært et mer bærekraftig mål? NM i klima er som sagt et fantastisk initiativ, som uten tvil hjelper elever med å bli flinkere til å leve bærekraftig, og konkurransen er noe som absolutt bør opprettholdes. Men for meg gir denne konkurransen i år noen signaler som jeg syns er betenkelig. Jeg håper derfor Ducky tar til seg dette for å gjøre denne konkurransen enda grønnere, mer rettferdig og bedre!

