Brøyting av fortauene

Saken oppdateres.

Jeg prøver ta meg omtrent daglige gåturer av litt varierende lengde. De siste ukene har de blitt kortere og kortere. Fortauene er i lange strekninger (Gamle Oslovei) omtrent ufremkommelige for oss litt eldre – for ikke å snakke om for dem som er avhengige av gåstol eller rullestol. Det er ikke bare enkelt å ta seg frem for dem med barnevogn heller.

LES OGSÅ: Kjære Trondheim kommune bydrift og brøytemannskaper

Kjøre- og sykkelbane derimot er som regel bunnskrapt og kjørbar. Jeg drister meg iblant til å bruke sykkelbanen som fortau! Men jeg tillater meg spørre den/de ansvarlige: Hvorfor er det slik? Jeg anbefaler at dere tar dere en inspeksjonsrunde. Men gå forsiktig! God tur!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !