En seier for dyrene

Dyrevelferden i norsk landbruk har stadig blitt bedre de siste årene. Siden 2013 har antibiotikabruken falt med ti prosent. Takket være Venstre er det nå dyrepoliti i alle landets politidistrikter, og pelsdyrnæringen legges ned. Det har vært viktige seire for dyrene våre. Men ambisjonene må være enda høyere. Fortsatt finnes det dyr som lider, og krav og standarder som ikke følges opp. Norsk landbruk skal være best i verden på dyrevelferd.

Derfor er det gledelig at Venstre har fått gjennomslag for en rekke forslag til en bedre dyrevelferd på Stortinget. Blant annet skal man innføre bedre metoder for avliving, og på sikt innføre et forbud mot dagens praksis. Ikke minst skal man nå se på hvordan man kan forbedre dyrevelferden i svinenæringen. Det er på tide.

I fjor fant Mattilsynet brudd på regelverket i over halvparten av tilsynene hos svineprodusenter. Mangelfulle levekår, lite bevegelsesfrihet og mangel på naturlig aktivitet er kilde til sykdom og adferdsforstyrrelser hos såkalte produksjonsdyr som gris og høns. Det er dårlig for dyrene, landbruksnæringen og forbrukerne.

Venstre fikk også gjennomslag for at regjeringen skal legge frem en dyrevelferdsmelding i 2023 – mot stemmene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. På tross av regjeringens motstand får vi for første gang på 20 år en helhetlig gjennomgang av dyrevelferden i landbruket.

Det er ikke bare godt nytt for dyrene, men også for forbrukerne. Når du står i matbutikken og skal vurdere to alternativer kjøtt, melk eller egg opp mot hverandre, er det vanskelig å vite hvilket produkt som har best dyrevelferd. Nå skal man se på en merkeordning for dette. Det vil gjøre hverdagen enklere for deg, meg, og bønder med god dyrevelferd.

Det er på tide å få til et positivt skifte for dyra og bøndene. I et system med stadige krav til effektivisering og prispress trenger vi politikere som gjør det lettere for bøndene å ta vare på dyrene sine. Vi vil alle tjene på bedre dyrevelferd. Nå er det på tide at vi lever opp til slagordet «det er typisk norsk å være god». Også i dyrevelferden.

