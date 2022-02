«Gåten Agnes»: Vi trenger mer åpenhet i kommunene

Saken oppdateres.

Annbjørg Horgar (SV) skriver i Midtnorsk debatt at hun er skuffet over Indre Fosen kommune som ikke gir journalist Tore Strømøy innsyn i 50 år gamle dokumenter. Strømøy har laget serien «Gåten Agnes» som blant annet tar opp hvordan offentlige etater behandlet Agnes Waade.

Det Horgar tar opp er riktig og viktig.

Jeg har jobbet i en statlig etat hvor vi diskuterte flittig hva som skal gis ut. Det er ikke behagelig å sitte på mange dokumenter med informasjon om ansatte, informasjon om pårørende, og vite at virksomhetens handlinger for 30 år siden ikke tåler dagens lys med dagens briller. Da er det veldig raskt gjort å si at vi må holde tilbake informasjon for å skjerme involverte. Men denne strategien må måles opp mot to ting: 1: Jussen setter klare grenser for hva vi kan holde tilbake. 2: Vår viktigste lojalitet ligger ikke hos offentlige ansatte for 50 år siden, men hos dagens «Agnes». Å dekke over ting som er ubehagelig hindrer oss i nødvendig forbedring.

Jeg mener at å sladde hele dokumenter er utdatert og ikke i henhold til offentlighetsloven. Indre Fosen kommune gikk i denne saken alt for langt i sladdingen. Når de henviser til statsforvalteren forteller det meg at de ikke har kompetanse på hva som skal unntas. Bare det faktum at ordføreren deltar i møtet/intervjuet som skal vurdere offentlighet forteller meg at dette har de ikke et profesjonelt forhold til. Det er ingen grunn til å kritisere Indre Fosen mer enn andre offentlige etater for det. Hele offentlig sektor har behov for å ha nødvendig juridisk kompetanse på dette, og bygge en kultur for åpenhet.

Strømøy viser hvordan ei sårbar kvinne ble «fritt vilt» i Leksvik Tore Strømøys dokumentarserie om Agnes Waade viser på rystende vis hvordan bygda, kommunen og media sviktet en kvinne stemplet som «åndssvak».

Hvorfor er Horgars innlegg viktig? Selv om mye er blitt bedre er kampen for mer åpenhet i forvaltningen på ingen måte vunnet. For mange journalister bruker meningsløst lang tid på å få ut dokumenter som burde ligge offentlig ute. Som politiker i Trondheim har jeg flere ganger pekt på hemmelighold av dokumenter som ikke kan forsvares.

Jeg anbefaler alle å se «Gåten Agnes» på NRK. Den er rystende og lærerik på mange plan. Tore Strømøy fortjener honnør for å vise sakens mange sider. Han viser blant annet hvordan datidens kultur, og kompetanse om hørselshemmede, ødelegger et menneskes liv. Med dagens kultur for åpenhet hadde Agnes Waade forhåpentligvis fått hjelp. Vi har kommet langt, men Strømøy og Horgar har rett i at det fortsatt behov for mer åpenhet.

