Mer pedagogisk utdanning blant norske professorer

Norske universiteter er nødt til å stille strengere krav til pedagogisk kompetanse blant faglærere i høyere utdanning, på samme måte som vi gjør med lærere i grunnskolen og videregående skole. Flere norske studenter opplever en stor forskjell på undervisningskvaliteten ved overgangen fra videregående skole til høyere utdanning.

Mange rapporterer en manglende oppfølging i skolearbeid, og at de blir tillagt et for stort ansvar selv for å lære pensum. En undersøkelse fra Studentbarometeret 2021 viser at på spørsmål om de faglige ansatte formidler pensum på en forståelig måte og om de gjør undervisningen engasjerende, oppnår man kun et gjennomsnittstall på 3.6 av 5.

Slike tall innebærer at det er en betydelig andel av studentene som svarer at de er misfornøyde med undervisningen. Hva som kan være grunnen til slike forskjeller er usikkert, men konsekvensene er store. Mange studenter opplever stress, frustrasjon, en manglende mestringsfølelse, og lite engasjement for å lære.

En undersøkelse fra SSB viser også at kun to av tre studenter fullfører en grad innen åtte år, og videre at sju av ti som dropper ut fra studiet, aldri fullfører en grad. Det er tydelig at det må et reelt løft til for å styrke undervisningskvaliteten i norske universiteter.

I opplæringsloven paragraf 10–1 heter det at for å tilsettes i undervisningsstilling, må vedkommende ha «relevant faglig og pedagogisk kompetanse». Dette er forskrifter som regulerer krav til pedagogisk kompetanse for å bli tilsatt som lærer. Med Høyre i regjering har vi sett en enorm satsing i norsk skole. Gjennom skjerpede opptakskrav for lærerutdanningen har man fått en femårig mastergrad, kompetansekrav for lærere, løft i pedagogisk kompetanse, og en historisk satsing på etter- og videreutdanning.

Det som derimot skurrer, er at dette kun ser ut til å gjelde i grunnskolen og videregående skole. Realiteten er at man mangler kompetansekrav for faglærere når man beveger seg opp i skolesystemet. Faglig dyktighet blir vektlagt høyere enn pedagogisk kompetanse, faglærere blir pålagt å undervise på grunn av professoratet, og mange har ikke engang har erfaring fra undervisning tidligere.

Alle studenter vet at faglig dyktighet ikke nødvendigvis impliserer god pedagogisk forståelse, og den som ender opp med å ta støyten, er studentene selv. Det er på tide at man nå setter søkelys på et kompetanseløft i høyere utdanning også. Studentene har rett på faglærere som ønsker å være der for dem, de har rett på god faglig opplæring, og de har rett på et universitet som er opptatte av å skape et godt læringsmiljø.

Det høyere utdanning nå trenger, er derfor en reform som aktivt går inn med tiltak i fremste rekke, der kompetanse blir formidlet i relasjonen mellom faglærer og student. Det må kreves mer pedagogisk utdanning, i tillegg til faglig dyktighet. Man må stille like strenge krav til pedagogikk for å bli tilsatt som faglærer i høyere utdanning som lærer i grunnskolen og videregående skole.

Det må også kreves videreutdanning av faglærere som mangler pedagogisk kompetanse. Dette er helt essensielt for å kvalitetssikre faglærere i høyere utdanning fremover. Dette vil føre til at flere studenter gjennomfører studieløpet, sitter igjen med en sterkere kompetanse og får et bedre læringsmiljø. Det vil resultere i fremtidig god, faglig kompetanse i norsk næringsliv.

