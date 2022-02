Om årsakene til Ukraina-krigen

Fifa og Uefa utestenger alle russiske klubber og landslag: – Kommer et døgn for seint

To professorer ved NTNU, Jo Jakobsen og Torbjørn Lindstrøm Knutsen, har hver sin kronikk i Adresseavisen på henholdsvis 25. og 26. februar hvor de gir sine analyser av hvorfor det er blitt krig i Ukraina. Begge kronikkene inneholder argumenter som det er grunn til å imøtegå.

Begge utelater at det var de tidligere østblokklandene som selv var pådrivere for å bli medlem av EU og Nato. Knutsen skriver at demokratiseringen av disse landene var del av en amerikansk doktrine. Men disse landene ønsket om å bli demokratier som oss, og vi i Vesten ønsket en slik utvikling velkommen. Når landene selv ivret for å bli med i Nato, var det for å være sikker på at de ikke i fremtiden skulle bli utsatt for det som nå har rammet Ukraina.

Etter hvert har Putin gjort det klart at han ser denne utviklingen både som et nederlag og som en trussel. Vestlige ledere har neppe tvilt på at Putin er ærlig når han hevder dette, men har selvfølgelig ikke akseptert Putins krav på interessesfærer utenfor Russlands grenser. Jakobsen ser ut til å mene at en fornuftig realpolitikk ville vært å gi etter for Putins krav. Som han skriver «har troen på rettferdighet, fred, demokrati, liberale verdier og et suverent Ukrainas rett til selv å bestemme sin fremtid i lang tid dominert over realpolitiske betraktninger.»

Både Jakobsen og Knutsen gir inntrykk av at krig kommer nærmest av seg selv av underliggende årsaker i forholdene i og mellom statene. Men Tyskland var ikke truet i 1930-årene, og Russland har ikke vært truet etter den kalde krigens slutt. Men to eneveldige herskere har benyttet det de har valgt å se som trusler, til å angripe nabostater for å underlegge dem sin egen vilje. Det er ingen grunn til å analysere seg bort fra hvem som har hatt eneansvar for krigsutbruddet i 1939 og nå i 2022.

