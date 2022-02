Vigdenes: - Tydeligere kommunikasjon rundt Ukraina-hjelp

Byen er ikke for alle – sentrum blir kun for noen få

Det som gjøres fra norske myndigheter i Ukraina-saken nå, er en riktig og viktig opptrapping av vårt engasjement. Bistand til humanitær hjelp, kraftfulle sanksjoner, flyktningmottak, uttrekk av Oljefondet. Alt vitner om at man har skjønt at en ny tid i europeisk sikkerhetspolitikk har inntrådt. Et før og et etter 24. februar 2022.

Direkte våpendonasjoner/eksport holdes det imidlertid fortsatt igjen på. Dersom våre nasjonale ledere mener det ikke er riktig å donere våpen til Ukraina, bør de legge om kommunikasjonen og synliggjøre begrunnelsen for sitt standpunkt. La oss si de hadde sagt at det kan være at Nato er tjent med at noen av alliansens land har handlefrihet til å ivareta ulike funksjoner i konflikten framover. Og videre at vurderinger rundt dette er noe som deles i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen. Det ville blitt respektert og forstått.

Men det har man ikke sagt, og det sier man ikke. Det man imidlertid har gjort, er å skyve foran seg et argument om en lovgivning fra 1959, og hvor statsministeren i går selv innrømmet at denne lovgivningen ikke var til hinder for å bidra med våpen likevel. Da hadde det altså allerede gått tre og en halv dag inn i invasjonen. Tyskland for sin del hadde i samme tidsrom rukket å snu opp ned på hele sin sikkerhets- og utenrikspolitikk slik vi kjenner den siden andre verdenskrig.

Når det er sagt, vil jeg legge til: Norge har tatt skritt overfor Putin-regimet som Norge aldri har gjort før, og det er forståelig at vi med vår beliggenhet viser aktsomhet og er gjennomtenkte i våre beslutninger. Det er videre en bevegelse som gjør at det er grunn til å forvente at vi i løpet av kort tid, vil se leveranser av våpen også fra Norge.

Det vil imidlertid tjene det nasjonale, politiske miljøet i fortsettelsen om man ikke viser til konstruerte forklaringer for sine handlinger, men reelle. Også om dette skulle være begrunnelser man ikke er tjent med å dele. Da bør man si det. Å ikke handle, og å utsette å handle, er en like militærstrategisk beslutning som å handle. Når den da er politisk, må den forsvares.

I en krise- og krigssituasjon har historien vist at unnfallenhet kan være et like skjebnesvangert valg for freden enn det motsatte. Å ikke gjøre noe, kan være en like konsekvensskapende handling som å gjøre noe. Til tross for dette er det alltid de som tar til orde for sistnevnte, som kommer i forsvarsposisjon.

Kanskje har den siste uken ikke minst demonstrert dette når det kommer til Georgia og Krim-halvøya: Vesten gjorde ikke nok. Rett og slett. Vi fikk ikke etablert avskrekkende terskler for videre Putinsk ekspansjon, og Europa gjorde kontinentet avhengig av russisk energi i det som har vært en hodeløs politikk. Det får nå 44 millioner ukrainere lide for. Og det bør utløse stor selvransakelse i tiden som kommer blant europeiske politikere.

Framdrift og hurtighet har også en selvstendig verdi, som må tillegges vekt i denne type spørsmål. Særlig i en krise har det det. Enten har den ukrainske barnefaren en M72 i hånda, når stridsvognen kommer rullende mot ham, eller så har han det ikke. Det er ikke sikkert det er tilstrekkelig for Norge denne gangen bare å gjøre de myke tingene: Som å åpne våre grenser for flyktninger og ikke minst vår lommebok til humanitær bistand. Vi skal og må gjøre det også. Trolig mer enn noen gang før. Men sannsynligvis blir norske politikere i dag utfordret på et vis som norske politikere ikke har blitt på en tre generasjoners tid.

Det er ikke gitt at alt fortsetter å bli bedre fra år til år i dette samfunnet. Kanskje står vi overfor en periode med fallende reallønn, trangere tider og økt oppofrelse. Kanskje skal offentlige budsjetter ned, og ikke opp. Kanskje må forsvar nå prioriteres før velferd.

Jeg har tillit til at våre myndigheter vil takle dette godt. Jeg tror imidlertid at for at de å skulle kunne gjøre det, så trenger de å høre at vi forstår den alvorlighet som nå preger situasjonen, og omfanget av de tiltak som vil kunne være nødvendig.

Til slutt anbefaler jeg alle å se debatten fra den tyske forbundsdagen nå på søndag. Scholz tale, opposisjonen og utenriksministerens innlegg. Alt vitner om en ny tid i Europa. Og at man har innsett noe man har latt passere altfor lenge når det kommer til Putins kleptokrati.

Det nasjonale, politiske miljø bør i likhet med hva som kom til uttrykk i den tyske forbundsdagen, sette seg ned, komme til enighet og ha utstrakt grad av kommunikasjon seg imellom. Ekstraordinære møter, som det er varslet i Stortinget, er helt naturlig i det som er den største sikkerhetskrisen på vårt kontinent siden 2. verdenskrig. Også for befolkningen i Norge er det viktig å bli betrygget om at situasjonen tas på det største alvor. Og legg for øvrig all partipolitikk til side. Jeg ønsker våre politiske folkevalgte, fra alle parti, alt godt i den krevende situasjonen man står oppe i.

Dette innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook

