Vi kan ikke ta freden eller demokratiet for gitt 

Trønderhåpet etter bråket: – Beste som skjer nå er at det blir et opprør

Et klassisk tullevedtak i en kommune som ikke ser skogen for bare trær

Saken oppdateres.

Da har jeg i dag meldt meg inn i Europabevegelsen. Tidene endrer seg, og jeg har endret meg. Som ungdomspolitiker for SV var jeg halvveis Nato-motstander, i lojalitet til SV. Som voksen og politiker for MDG, er jeg fullstendig overbevist om at Nato har sikret fred, rettferdighet og demokratiske prinsipper – og at Norge selvfølgelig skal være medlem.

LES OGSÅ: Russlands krig har allerede endret Europa

Som ungdomspolitiker var jeg fullstendig imot norsk EU-medlemskap. Jeg hadde – med flere – en overbevisning om at Norge kunne være et annerledesland, for eksempel i for innenfor klima- og miljøkampen. Så har ikke skjedd. EU har gått foran – Norge er en klimasinke.

Vi har stort sett levd i fred i vår del av verden i min levetid. Nå rasler Putin med atomknappene, og vi kan stå på terskelen til en verdenskrig. Fred og demokrati er ingen selvfølge lenger, heller ikke i den del av verden jeg har vokst opp i. EU er en økonomisk og politisk maktfaktor som kan bruke sine muskler til det beste for fred, rettferdighet og demokrati. EU har vist godt lederskap i den krisen vi har nå i Ukraina. EU har også vist over tid at de tar god ledelse i den tiden vi lever i – både innenfor klima- og naturkrisen.

Det vi fryktet mest, har skjedd. Hva nå, Europa? Vladimir Putins ord og handlinger får det til å gå kaldt nedover ryggen min. Europa kan bli splittet på ny.

Jeg har derfor meldt meg inn i Europabevegelsen i dag, Europabevegelsen mener samarbeid og fellesskap er nøkkelen til fred og utvikling. Europabevegelsen mener Norge må ta del i utviklingen i Europa og delta aktivt i det politiske samarbeidet i EU. Dette kan bare skje ved at dagens tilknytningsform mellom Norge og EU erstattes med fullt medlemskap. Det gir politisk innflytelse og deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser i EUs politiske institusjoner. Det vil styrke vår selvråderett. Jeg er helt enig.

Jeg er ikke enig med krefter i norsk politikk, som for eksempel SV og Rødt, som mener at Norge og verden blir et bedre sted om Norge søker mer proteksjonisme og alenegang. Heller ikke enig med Senterpartiet som mener at verden og Norge blir et bedre sted med et Norge utenfor EØS og EU. Det har alt jeg har opplevd og erfart som samfunnsengasjert i mitt snart 50-årige liv, lært meg.

En russisk okkupasjon kan bli svært komplisert, kostbar og potensielt blodig For første gang siden andre verdenskrig er det omfattende kamphandlinger mellom store og sentrale europeiske stater. Det er en situasjon de fleste av oss anså som et passert kapittel i europeisk historie.

Takk til EU og Nato. Takk til de nasjoner som drar verden i riktig retning – enten det gjelder klima og miljø – eller det gjelder fred og demokrati. Jeg må nesten innrømme at jeg hadde tatt freden for gitt i Europa. Tenk det. Man kan aldri ta freden eller demokratiet for gitt.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe