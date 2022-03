NRK svarer: Kommunen må ta sin del av ansvaret

Saken oppdateres.

«Gåten Agnes er en» dokumentarserie i NRK TV hvor journalist Tore Strømøy går inn i den vanskelige saken om Agnes Waade fra Leksvik. Serien har vekket sinne og engasjement, særlig rettet mot tidligere Leksvik kommune, som i dag er en del av Indre Fosen kommune. I et debattinnlegg 2. mars tar representanter fra kommunens administrasjon til orde for hvorfor de leverte en full ringperm med nesten bare sladdede dokumenter til Strømøy og TV-teamet, som et svar på NRKs forespørsel om innsyn i dokumentasjonen.

NRK og pressen har en plikt til å avdekke kritikkverdige forhold og offentlig svikt. Agnes Waade ble sviktet av kommune, politi og lokalsamfunnet. Historien er ikke unik, og vurderes derfor å ha offentlig interesse. At kommunen er part i Agnes Waades sak, og samtidig sitter på dokumentene vi trengte for å fortelle om den urett hun ble utsatt for, gjør denne innsynssaken ekstra spesiell.

Fra produksjonsteamet var i kontakt med Indre Fosen kommune om dokumentene første gang, til møtet ble avholdt tok det over fire måneder; kommunen fikk med andre ord god tid til å behandle saken om innsyn. Kommunen sa i intervjuer med oss at de ønsket å legge seg på en åpenhetslinje. Likevel ender de opp med å utlevere dokumenter hvor nesten alt er sladdet ut, og hvor kommunen ikke har redegjort eller begrunnet sladdingen. At det er begrensninger rundt taushetsbelagt materiale, er noe vi kjenner godt til og er vant til å jobbe med. Men andre aktører i saken, som Levanger Sykehus og Statsforvalteren, har både begrunnet sine vurderinger, og endt opp med å gi et langt større innsyn enn Indre Fosen kommune.

Alle som har sett denne serien vet at dette ikke først og fremst handler om sladding og taushetsbelagte dokumenter. Det er en sterk historie om en kvinne som blir utsatt for systematisk urettferdighet gjennom hele sitt liv, hvor kommunen må ta sin del av ansvaret for at dette faktisk kunne skje.

