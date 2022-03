Krigen i Ukraina må føre til endringer i norsk politikk

Følelsesladet demonstrasjon på Torvet: - Jeg er redd for befolkningen i Ukraina, og for familien min i Russland

Putins aggressive angrepskrig mot Ukraina har satt en støkk i oss alle. De fleste av oss følger krigen tett time for time, håper den tar slutt, men frykter det verste. Og vi vil gjøre hva vi kan for å støtte Ukraina og ukrainerne. Men etter hvert trenger vi en diskusjon om hva vi kan lære av krigen og hvilke konsekvenser den bør få for norsk politikk. For min del vil jeg peke på følgende:

Norsk medlemskap står sterkere enn noen gang blant folk. De fleste av oss er svært glade for at vi har Nato i ryggen slik at vi ikke opplever det samme som Ukraina. Også velgerne til Rødt og SV, partier som er motstandere av norsk Nato-medlemskap, støtter Nato-medlemskapet.



EU har overrasket mange med sin kraftige reaksjon mot Putins overgrep, en reaksjon som alle medlemslandene har stilt seg bak. Vi ser at EU ikke bare er viktig for handel, forskningssamarbeid og det praktiske samarbeidet over landegrensene. EU er også den viktigste kraften i kampen for europeiske verdier. De fire årene med Trump gjør at vi heller ikke kan stole like mye på USA på lang sikt. Vi må derfor reise debatten om norsk EU-medlemskap igjen. Norge kan ikke stille seg på utsiden slik vi har kunnet gjort i roligere tider.

