Bort med flink pike-idealet

Skadesmell for RBK-keeperen: - Jeg vet ikke helt hva legen gjorde, for jeg lukket øynene

Skadesmell for RBK-keeperen: - Jeg vet ikke helt hva legen gjorde, for jeg lukket øynene

Saken oppdateres.

Fra jeg var liten har jeg prøvd å være flink. På ungdomsskolen føltes karakterer som det viktigste i hele verden, og at det var viktig å prestere for å passe inn. På den tiden spilte jeg også håndball, ikke nødvendigvis fordi jeg likte det, men fordi alle andre gjorde det. I kulturskolen skulle man også være aktiv, og jeg har gått fem år på piano, men kan fortsatt ikke spille akkorder. Fokuset var ikke helt til stede, og pianolæreren fikk til slutt gardiner så jeg skulle slutte å være så fokusert på verden utenfor.

Velkommen til panelsamtale torsdag 10. mars, med blant andre Ingvild Kjerkol og NTNU-professor Steinar Krokstads: To år med pandemi: Hva har det gjort med oss? | Facebook



En dag sa det stopp, og jeg ga opp. Jeg la både håndballen og pianotimene på hylla. Begynte gå mine egne veier. Selv om jeg turte ta mine egne valg ønsket jeg fortsatt å være flink. Gjennom videregående var jeg en mønsterelev, gjorde alt jeg fikk beskjed om og litt til. Det tok en stund, men tilslutt ble det en stopp der også. For det er ikke sunt å være flink pike. Du kveler deg selv med å hele tiden skulle please andre. Gradvis mister du mer og mer av deg selv, og tilslutt så ender du i kjellern. For jeg var ikke flink pike, ingen er det.

For meg ble NTNU redningen. For første gang fikk jeg lov til å være meg selv. Gjennom årene i Trondheim har foreldrene mine endelig fått tilbake datteren sin. Den flinke piken har blitt borte, og jeg har endelig funnet meg selv. Jeg håper at i fremtiden skal færre jenter måtte leve opp til flink pike-idealet. For det viktigste er at vi er fornøyd med oss selv!



Gjennom serien Jævli Flink håper jeg motivere jenter til å ta selvstendige valg, tørre velge en utdanning innen realfag selv om ikke resten av venninnene gjør det. Samtidig vise verden at det å være jente ikke er en unnskyldning.

Les også: Vi må snakke om hvordan vi fremstiller unges psykiske helse