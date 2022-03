Vi må snakke opp søvnen

Skadesmell for RBK-keeperen: - Jeg vet ikke helt hva legen gjorde, for jeg lukket øynene

Ungdommer sover i gjennomsnitt to timer for lite hver natt. Det er ganske ille!

Saken oppdateres.

For noen dager siden fikk vi foreldre en melding fra lærerne for våre ungdommer i tiende klasse, med et stort hjertesukk. De bekymrer seg for at så mange virker slitne og uopplagte, og ba blant annet om at vi hjelper tenåringene våre så de får seg mer søvn.

Torsdag 10. mars, kan du møte blant andre Ingvild Kjerkol og NTNU-professor Steinar Krokstad til panelsamtale om unges psykiske helse To år med pandemi: Hva har det gjort med oss? | Facebook

Og nettopp temaet søvn er noe jeg både som lege og mor har vært opptatt av. Jeg skrev til og med et helt kapittel om søvn i boken min Kroppsklemma, fordi det å sove nok, er så viktig for både fysisk og psykisk helse. Samtidig er det å sove for lite, blitt rene folkehelseproblemet, for folk i alle aldre, kan det virke som. Og det er noe vi ikke skal kimse av, men som vi er nødt til å ta på alvor.

Studier viser at norske ungdommer i gjennomsnitt sover to timer for lite hver natt! Det er ganske ille tall, og noe vi må ta innover oss. For, det å få sove nok, har utrolig mange gode og viktige virkninger for oss! Det foregår nemlig mange og viktige aktiviteter og prosesser inne i kroppen mens vi sover, prosesser som er avhengige av at vi faktisk er helt avkoblet.

Hjernen prosesserer inntrykk, og implementerer læring og nye evner mens vi sover. Immunforsvaret vårt jobber og bidrar til at vi får bedre helse, og aldringsprosesser jobber saktere. Også hormoner som regulerer metthetsfølelsen, blir forstyrret ved for lite søvn, og det kan igjen påvirke risikoen for overvekt. Nok søvn reduserer stress og anspenthet, og vi blir mer skjerpet og har bedre muligheter til å ta inn lærdom og kunnskap om vi er opplagt.

LES OGSÅ: Flere unge sliter med å sovne og bruke sovemedisiner

Nok søvn gjør oss med andre ord mer lærevillige, gladere, friskere, slankere, «yngre», mer avslappet og mentalt mer til stede. Men hvordan skal vi få ungdommene våre til å skjønne hvor viktig nok søvn er for dem også? Vi som har oppdratt tenåringer, vet hvor mye krangling, diskusjoner og døve ører vi snakker til når vi prøver å få dem til å skjønne at de må legge seg i rimelig tid om kvelden. Men vi må ikke gi opp!

Vi vet at det er så mange fristelser og forstyrrelser for unge mennesker, som gjør at det ikke er enkelt å få lagt seg i fornuftig tid, heller ikke i hverdagene. Det er mobiler der meldinger plinger inn konstant, sosiale medier som skal følges med og responderes på, døgnet rundt. Og mange har generelt en «på-knapp» hele døgnet, der det har blitt vanskelig for dem å logge av, fordi «alle andre» også er på, og det forventes at man henger med. Det å være på nett, er en viktig del av det sosiale livet. Og vi som er foreldre og ikke vokst opp med dette, har kanskje ikke vært bevisste og flinke nok til å hjelpe dem å regulere dette, og sette foten ned, for å hjelpe dem til å få den hvilen de trenger?

LES OGSÅ: Natta blir til dag

Andre faktorer som også kan være med å gjøre det mer vanskelig for ungdommene våre å sove, er at stadig flere drikker mer energidrikker og brus, der det er mye koffein. Dette er med på å redusere søvnkvaliteten, og også noe som man vi må ha i bakhodet når vi snakker med dem om gode søvnvaner.

Jeg har inntrykk av at de lærer seg å finne litt flere grenser når de blir eldre, men dette er ganske individuelt. Og jeg tror vi voksne må være litt mer kjipe og sette flere grenser for mobilbruk, fra de er ganske små, og snakke med dem om viktigheten av søvn.

Det kunne også gjerne vært flere ungdommelige forbilder og influensere som kunne bidratt til å snakke opp søvn som noe bra og kult, for de hører enda mer på forbilder som er nær deres egen alder, enn foreldre og lærere, i en viss alder. Men vi kommer ikke unna at det handler om en del vaner og regler på hjemmebane, og det er ingen menneskerett å ha mobil eller nettbrett i sengen eller på soverommet når man skal på skolen neste dag. Men da må flere, ja mange, forsøke å ha like regler, ellers er det lett å skjønne at de «eneste» med regler kjenner seg utenfor.

LES OGSÅ: Flammen brant med enorm styrke. Men den ble kvalt av mørket

Jeg vet at ungdommer ned i ganske lav alder begynner å snakke om stoffer som Melatonin, for å bedre søvnen. Men vi er på ganske ville veier dersom man i ung alder har fått så dårlig søvn at man må ty til medisiner. Vi må hjelpe dem til å skape gode vaner lenge før det. For nok søvn og god søvn er livsviktig for oss alle!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe