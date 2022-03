Hva snakker egentlig bygningene om?

Saken oppdateres.

Det er hva eiendomsutviklere via arkitekter sier bygningene gjør. Bygningene snakker. Bygningene går i dialog med de allerede etablerte bygningene i strøket. De åpner seg raust og inviterer i beste nabolag-stil til en nabolagsprat. De vil inkludere seg sjøl i den eksisterende boligmassen. De vil tilføre strøket en ny giv, berike miljøet, være åpen og utadvendt.

Jeg bor i det gamle fabrikkstrøket på Lademoen. Et gammelt arbeiderstrøk hvor mange av bygningene, som hermetikkfabrikken Canningen og Preservingen, Meieriforsyningen på Buran er gitt nytt innhold og blitt omgjort til leiligheter. Mange av bygningene rundt, ikke minst langs Innherredsveien og Mellomveien er Jugendbygninger i mur. Strøket har fått enegenart, et særpreg. De konkurrerer ikke med hverandre. De «snakker sammen» for å bruke den klisjeen.

Så hva sier så det planlagte prosjektet «Basseløkka» til omgivelsene? Hvilke signaler gir det til den allerede eksisterende bebyggelsen? Jo, først skal man kvitte seg med den verneverdige Rosendal Margarinfabrikk. Integrere den i «Basseløkka»? Tullprat. Den må rives. Negativ byantikvar eller ikke. «Basseløkka» skal bygge sine seks etasjer. Bare man får bort alle disse heft med reguleringsplaner.

Og med en pirkete statsforvalter som pukker på feil og mangler i kommunens vurderinger av dispensasjoner. Som at det ikke er søkt om tillatelse til det taket «Basseløkka» vil ha, ei heller søkt om parkeringskjeller og avkjørsler. Bare småpirk. Nabolag som klager på at utsikten forsvinner. Bor de ikke i by eller?

Og nå har bygningsteknisk begynt å prate om denne kvikkleira! Ha! Akkurat som ikke hele Trøndelag er kvikkleire! «Basseløkka» er ilter! Fremdeles er «Basseløkka» kun å se digitalt innlagt på et presentasjonsbilde. Og bildet snakker. Hvilken sjarmoffensiv for å få godt naboskap, og for å gli inn og berike tilbyr «Basseløkka» der det ruver som en innelukket enhet, en enklave, et fremmedelement som viser ryggen mot nabolaget. «Fuck off!», sier det. «Vi har mer enn nok med oss sjøl!», sier det.

Fortetning i bynære strøk. Ja, få flere folk til å bo i byen. Ja, men å rive i stykker en helhet, som har sin egen estetikk, enten du liker det gamle arbeider/fabrikk-strøket eller ikke, trodde jeg bygningsråd, politikere hadde satt foten ned for i 20221/22. «Basseløkka» i sin nåværende utforming har ikke noe positivt å melde, si til bydelen Buran og Lademoen.

