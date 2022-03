Hvor lenge kan Nato se på at Ukraina bombes?

Her kan det komme 200 ukrainere i neste uke

Saken oppdateres.

Det blir i så fall en virkelig absurd situasjon: La oss anta at Russland bomber offentlige bygninger, husene til sivile og alt som er. Tar det fire dager før alt er borte? Kanskje et par uker? Hele verden, med Nato-sjef Jens Stoltenberg i spissen, vil sitte og se på at det skjer. Kanskje ser de ødeleggelsene i nærbilder? Døde ukrainere i alle aldre, ikke minst barn, som bæres bort eller graves ned?

Hva gjør Jens etter tre uker? Ringer Joe Biden? Ukrainas president har satt fingeren rett på sak: Vesten og Nato må visst ofre titusenvis av mennesker for å unngå å bli involvert selv. Det er meget dårlig PR for forsvarspakten Nato. Det finnes stadig land som ikke er med i Nato, som Russland kan angripe etterpå. Finland og Sverige, eksempelvis. Da begynner det virkelig å bli vanskelig for Joe Biden og Jens. Når er nok – nok?

