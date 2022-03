Nei, en global plastavtale er ikke på plass - ennå

Saken oppdateres.

I forrige uke møttes FNs medlemsland for den femte miljøforsamlingen (UNEA) i Nairobi, Kenya, og overskriften i NRK lød: «Enige om global plastavtale: – Historisk øyeblikk». VG var også ivrige og skrev «Global avtale mot plastavfall nettopp vedtatt i FN». Mange feiret. Tårene rant. Endelig blir det slutt på plastavfallet som forsøpler kloden vår.

Men vi har ikke noen global plastavtale ennå. Det som ble bestemt i Nairobi, som var historisk og et veldig stort steg fremover, var at 174 land faktisk ble enige om at de nå skal starte forhandlinger om en slik avtale. Det er ikke slutten på reisen, bare begynnelsen. Problemet med disse hurra-overskriftene er at mange nå tror at problemet med plastforsøpling vil forsvinne. Det gir oss falskt håp og får mange til å tro at kampen nå er over. At vi vant over plasten.

Men det har vi altså ikke gjort. Det tok én uke med intense forhandlinger og lange netter bare å komme frem til enighet om teksten som resolusjonen skulle inneholde. Vi vet naturligvis ikke hva som skjedde bak de lukkede dørene til de statlige forhandlerne, men vi vet at land som er store plastprodusenter, som USA, Japan og India, alle kom med egne forslag som var mer restriktive enn det endelige mandatet.

I tillegg rapporterte Reuters rett før UNEA at American Chemistry Council (ACC) og PlasticsEurope, begge mektige oljebaserte kjemikaliefirmaer, hadde drevet lobbyvirksomhet for å svekke forhandlingene. I Nairobi satte også flere land spørsmålstegn ved hvor juridisk bindende de ønsket at en avtale skulle være.

For hvordan skal en global avtale om plast egentlig være? Skal vi bare se på teknologiske løsninger for å forhindre forsøpling? Økt resirkulering? Eller skal vi forvalte hele livssyklusen til plast, fra oljen blir produsert, til plasten ikke lenger kan brukes (eller gjenbrukes)? Med andre ord, skal avtalen skru av krana eller bare tørke opp sølet?

Det vi vet, er at verden nå kommer til å få en traktat til slutt, en juridisk bindende og veldig omfattende en. Avtalen vil holde nasjoner ansvarlig for produksjon, bruk og deponering (eller ikke) av plast. Den er bare ikke her ennå. Veien er planlagt, men det kan ta år å forhandle frem den endelige avtalen, selv om målet er 2024. Det er ikke et øyeblikk for tidlig.

Plastproduksjon er et globalt problem, som forverres når plasten blir mindre og mindre. Det skader ikke bare verdens naturmangfold, enten det er i havet eller på land. Den kan også skade oss, vi vet bare ikke hvor mye enda. Espen Barth Eide fortalte i Nairobi at før han dro på møtet, testet han blodet sitt. De fant spor av kjemikalier som finnes i plast. Plastemballasjen du kastet i søpla i fjor, kan altså ende opp i blodet mitt i år. Da begynner plast å bli farlig. Vi har ikke fått på plass en plastavtale ennå. Derfor må vi fortsette å legge press på politikerne til avtalen er på plass!

