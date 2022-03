SV med «kråkfot» på fotballen

Knusende rapport viser at Trondheim trenger et krafttak for utviklingshemmede

Saken oppdateres.

I siste bystyremøte ble det gitt garantier fra kommunen for at Charlottenlund sportsklubb og Vestbyen IL kunne fornye kunstgresset på sine baner. SV, MDG, Rødt og KrF ville ikke at kommunen skal gi garantier til klubber som bruker gummigranulat som innfyll i kunstgresset. Dette ville hindret fornying av baner som brukes av tusenvis av barn og unge. Fotball er byens største idrett. Uten kunstgress vil denne aktiviteten stoppe opp, fordi banene brukes nesten hele døgnet og nesten hele året.

I et innlegg i Adressa går SV ut mot blant annet Venstre som vil ha en balansert tilnærming til saken. Også Venstre vil at gummigranulat skal bort som innfyll i kunstgress. Granulat er en miljøversting, og vi som har barn som spiller fotball, vet at det er like uutryddelig i huset som barnåler etter juletreet. EU er en pådriver når det gjelder miljø og klima. Jeg er sikker på at EU også kommer med et forbud mot gummigranulat i kunstgress. Nå brukes kanskje kunstgress mer i Norge enn i de fleste EU-land på grunn av klimatiske forhold. Men også vi må rette oss etter et forbud, og det er bra om det kommer snarest.

Et forbud fra EU vil imidlertid ha en overgangsperiode på noen år. Forskningen på alternativ til kunstgress er i full gang, men foreløpig er det ingen fullgode alternativer. Nardo FK har så store problemer med sin bane etter omlegging at den knapt kan brukes. Til Adressa forklarer de at banen er blitt for hard. Derfor spilte de da også cupkampen mot Lillestrøm søndag på Ranheim.

Det er ikke forbud mot gummigranulat. Derfor kan klubber som får garantier fra andre enn kommunen, bruke det. Det er også viktig at miljøvern ikke kommer i miskreditt hos tusener av barn og unge. Derfor må kommunen fortsatt kunne gi garantier til klubber som bruker ulike typer granulat som ikke er hundre prosent miljøvennlig, inntil et forbud er innført og fullgode alternativer på plass.

Fotballen må bli miljøvennlig. Inntil vi er der, må vi ikke ta «kråkfot» på en idrettsaktivitet som samler tusener av barn og unge daglig. Vi bør også huske at fotballen er dugnadsdrevet, og at nesten alle baner i Trondheim er bygd og drevet av idrettslagene.

