Royal Gardens fremragende arkitektur

Argumentene for å bygge et nytt fellesmuseum, er fortsatt ikke overbevisende nok

Saken oppdateres.

Bystyret har nylig vedtatt en ny reguleringsplan for den ledige tomten mellom Royal Garden og Bakke bro, for et nybygg i seks etasjer. Planen baserer seg på et forslag til nybygg som legger seg tett inn til Royal Garden sin sørfasade, noe som vil medføre en 40 meter lang og seks etasjer høy tett brannvegg fire meter foran vinduene i den sørligste hotellfløyen.

LES OGSÅ: Politikerne må bli flinkere til å bestemme hvor byen skal vokse

Dette vil mørklegge alle hotellrommen og redusere kvaliteten i en grad hotellets eiere ikke kan være tjent med. Det nye kontorbygget vil også bli ensidig belyst, og derfor avhengig av en hel gavl i glass mot elven og byen, noe som begrenser muligheten for å forme et bygg mer som en naturlig del av bryggerekken.

Dersom det på åttitallet hadde vært planer om å reise et bygg på den ledige tomten etter Hegstadbrygga, hadde det blitt tilrettelagt med en glassgård mellom hotellfløyen og et nytt kontor eller hotellbygg på tomten. Da ville nybygget knyttet seg til Royal Garden på samme måte som kongressavdelingen til hotellromsblokka lengst mot nord, og skapt en helhet.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Et flott hotell kan havne helt i skyggen

Kontorbygget ville fått gjennomlys og attraktive lokaler som i de øvrige blokkene. Royal Garden er bygget over et prinsipp med glassgårder mellom hotellfløyene, glassgårdene må være over åtte meter brede for å gi dagslys brukbare arealer i glassgårdene, og tilfredsstille brannkrav slik at byggene kan ha normale vinduer og en enkel innvendig fasade mot gårdene. Dette er et prinsipp som er godt kjent i Trondheim, fra f.eks. Dragvoll, elektro på NTNU og Adresseavisens nybygg, og flere andre.

For 40 år siden ville nok kontorbygget fått uttrykk som resten av Royal Garden. I dag 40 år senere bør et nytt kontorbygg speile vår tid og nye materialer, fritt få forme et bygg som kan formidle overgangen mellom Royal Garden og resten av bryggerekka. Royal Garden er et av få bygg i Trondheim som av staten er tildelt Houens legat diplom for fremragende arkitektur, i tillegg til flere andre priser.

Plankontoret, kommunens eget fagmiljø har argumentert, tegnet og illustrert, for tydelig å vise nødvendigheten av å redusere byggehøyden fra seks til fem etasjer, noe også utbygger har akseptert. Likevel stemmer et stort flertall av politikerne for seks etasjer og vil presse gjennom en dårligere løsning. Vi har hatt flere eksempler i byen der politikere har gått mot eget fagmiljø, og i ettertid har uttalt: «Hadde vi visst hvordan det ble, hadde vi ikke stemt for.» Synd for fine Trondheim.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe