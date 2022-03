Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør!

Tenk gjenbruk og bærekraft for det nye museet for kunst og design

«Æ har fått my skryt for den», svarte mannen som plagierte nekrologen til farmor

Saken oppdateres.

Ordene over er hentet fra Arnulf Øverland. De er skrevet i en annen sammenheng, men jeg vil bruke dem for å beskrive den uholdbare situasjonen i Bo- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede (Boa) i Trondheim. Forvaltningsrapporten fra kommunerevisjonen om kvaliteten i Boa er knusende, men den bekrefter bare det vi lenge har visst. Det eneste som overrasket meg var opplysningen om at enkelte har fått vedtak om individuell plan så langt tilbake som i 2008, men fortsatt er vedtaket ikke fulgt opp 14 år senere!

LES OGSÅ: Ritas ansvarsfraskrivelse av Boa svekker demokratiet

For Høyre er dette med individuell tilpasning av tilbudet til hver enkelt bruker det aller viktigste. Vi snakker om mennesker som har den samme retten som deg og meg til å bo godt, gå på skole, delta i arbeidslivet og ha en aktiv fritid hvor de får pleie sine interesser. Interessant nok er de ansatte langt mer fornøyde enn brukerne med tilbudet i Boa. Og i dette tilfellet er det brukerne som har fasiten.

Men det er mye som er galt i Boa. Stort sykefravær, høy gjennomtrekk av ansatte, mangelfull opplæring, lang ventetid på bolig og mye mer. Halvparten av de pårørende er, ifølge brukerundersøkelser misfornøyde med tilbudet.

Rapporten viser at halvparten av alle som har klagd inn kommunen til Statsforvalteren har fått medhold, Fylkeslegen har vært kritisk til tjenestene i Trondheim og utallige pårørende har fortalt historier i media om sine dårlige opplevelser. Ingen politiker kan derfor påstå at man ikke vet hvordan det står til. Og det bekrefter da også ordfører Rita Ottervik. Men hun skylder på ansatte, på kommunedirektøren som ikke skal ha fulgt opp politiske vedtak.

LES DEN KNUSENDE RAPPORTEN

Så enkelt er det ikke. Dette dreier seg ikke bare om penger. Kommunedirektøren er i gang med et forbedringsprogram, men å kutte i bevilgningene samtidig som Bo og aktivitetstilbudet blir pålagt å dekke inn overforbruket i fjor, gjør det vanskelig å gi et forsvarlig tjenestetilbud. Dette vet de rødgrønne partiene. Likevel har de stemt for kuttene. Politikk dreier seg om prioriteringer. Høyre og de andre blågrønne partiene har i mange år prioritert tilbudet til de utviklingshemmede. Nå får vi se om kommunerevisjonens rapport får de rødgrønne partiene til å ta krisen i Boa på alvor.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe