Uvitende og harselerende karakteristikker

Seks ganger har forsøk på å skaffe Hans Olav Brendberg lokale til å holde foredraget «Den jødiske lobbyen – fra borgerrettigheter til etnokrati» blitt kansellert. Som en av de ni medarrangørene til denne absurde prosessen, vil jeg kommentere Jonas Skybakmoens kommentar 20. mars.

Skybakmoen avlegger meg dessuten et besøk i ved å vise til formuleringen «jødene som en stat i staten» i mitt innlegg «Når anklager om antisemittisme brukes politisk» i nettavisen subjekt.no. Mitt poeng med å nevne dette med jøder som en «stat i staten» i dette debattinnlegget, er en kritikk av Håkon Harkets bok om jødeparagrafen i Grunnloven. Mitt poeng er at da Eidsvollsmennene avslo å gi jøder tilgang til Norge, var det blant annet på grunn av en uro basert på hvordan det jødiske samfunnet faktisk fungerte frem til emansipasjonen rett før 1814. Harket gjengir imidlertid påstanden om «stat i staten» som et stykke fordom på linje med at jødene ofret kristne småbarn. Men påstandene om jødene som en stat i staten var etter min mening et stykke på vei en realitet. Her burde Harket vært nøyere med hvilke forestillinger om jøder som etter mitt syn hadde en viss basis i virkeligheten, og hvilke som var ondsinnet og løgnaktig sladder.

Brendbergs innlegg, som altså godtfolk mener ikke skal kunne fremføres i et offentlig lokale, handler slik jeg ser det om faglig sett helt ukontroversielle historiske fakta: Den toneangivende jødiske bevegelsen i Vesten endret seg fra slutten av 1800-tallet og frem til slutten av 1940-tallet. Den var først en bevegelse som prioriterte kamp mot diskriminering, ikke bare mot jøder, men mot all diskriminering. Men i løpet av disse tiårene endret den seg ved å adoptere planen om å overta et territorium i Midtøsten med en primært ikke-jødisk befolkning under jødisk ledelse. Derfor tittelen «Fra borgerrettigheter til etnokrati». Brendberg vil redegjøre for dette, ikke minst ut fra standpunktene til de ikke-sionistiske jødene som slåss mot denne utviklingen.

Det Jonas Skybakmoen sier ellers, finner jeg liten grunn til å kommentere utover å påpeke prinsippet om at påstander må vurderes ut fra deres sannhetsgehalt, ikke ut fra hvem som uttaler dem. Videre at når folk lar seg avbilde sammen på en kafé, er det fordi de er enige om noe, men ikke nødvendigvis om alt. Det er slikt man burde ha forstått i småskolen, i hvert fall om man er en høyt utdannet journalist.

LO ber Andresen droppe «gnål»-plakaten LO snur og ber nå NTNU-forsker, Trond Andresen, om å ikke ta med plakaten der det står at «Gnålet om antisemittisme er en avsporingstaktikk».

Til slutt: Trond Andresen fremstiller seg ikke som noe offer i saken om hans 1.mai-parole (2015): «Det stadige gnålet om anti-semittisme er en avsporingstaktikk», slik Skybakmoen hevder. Tross absurde påstander om jødehat, har 1.mai-kommiteen fastslått at han kan gå med den. Dette handler om ytringsfrihet og om en debatt vi må ta. Den debatten blir bedre uten uvitende og harselerende karakteristikker av det slaget Skybakmoen står for. Redaktøren burde enten ha holdt seg for god til å la dette trykkes, eller fått kommentatoren hun er ansvarlig for til å modere seg.