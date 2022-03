Norsk fotball tar bærekraft- og samfunnsansvaret på alvor

Saken oppdateres.

For norsk fotball er bærekraft noe langt mer enn bare miljø og gummigranulat. For NFF er bærekraftige klubber avgjørende. Bærekraft hvor både miljø, sosiale forhold og økonomi må ligge til grunn for forståelsen av begrepet. Frivilligheten i klubbene bidrar hver eneste dag til å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge. Oppvekstmiljø preget av fysisk aktivitet og med en ikke ubetydelig psykisk helsegevinst. I Trondheim står frivilligheten for eierskap og drift av 90 prosent av fotballanleggene.

Miljødirektoratet peker i sin rapport «Kartlegging av landbaserte mikroplastkilder i Norge og oppdatering av utslippsestimater» (2020) på at Norges Fotballforbund (NFF) har tatt et svært aktivt ansvar for å redusere granulatflukt. NFF jobber etter en to-sporstrategi, hvor man jobber systematisk med å utvikle fremtidens kunstgress uten gummigranulat. Samtidig jobbes det konkret for å hindre granulatflukt fra dagens baner.

Det gjennomføres en massiv kunnskapsdeling ut til klubbene knyttet til kravene i den nye forurensningsforskriften. Frivilligheten i klubbene i Trondheim etablerer nye ordninger for lagring av snø ved vinterbrøyting av baner samt fysiske barrierer som reduserer granulatflukten med 90–95 prosent. Regnestykket som serveres av SVs representanter i Midtnorsk debatt 12. mars, er basert på at man ikke hindrer noe av granulatflukten fra banene.

Representantene etterlyser at debatten rundt gummigranulat blir mindre preget av faktafeil og misforståelser. Da kunne det vært fint om de selv var såpass fairspillende og respektfulle overfor frivilligheten av de opererte med faktiske og reelle tall. Frivilligheten løser faktisk ut kravene i forurensningsforskriften.

At SVs representanter velger å utelukke det faktum at NFF engasjerer egne miljø-mentorer som følger opp og bistår klubbene. anser vi som et forsøk på å fremstille NFF som en miljøsinke uten grunnlag. Det er også et faktum at NFF har tilbudt Trondheim kommune å etablere to pilotbaner, hvorav den ene til kommunens disposisjon, for å kunne utvikle «fremtidens kunstgress» uten gummigranulat.

De siste månedene har vi fått klare svar på hvilke politiske partier som evner å se helheten og ikke bare den ene dimensjonen på vei inn i det grønne skiftet og et mer bærekraftig samfunn. SV og andre partier ivrer for forbudslinjen. I praksis å stenge banene for barn og unge.

NFF legger bærekraftsmålet samarbeid til grunn for gode fremtidige løsninger, som bidrar til at barn og unge fortsatt kan ha tilgang til idrett og et avgjørende oppvekstmiljø. Norsk fotball har for lengst passert punktet hvor man ser at fremtiden kunstgressbaner må tilfredsstille andre krav enn det som gjaldt for 20 år siden.

På veien mot å utvikle gode nok alternativer, så oppfordrer vi til å bruke samarbeid og ikke forbud som tilnærming. Som den største idretten i Norge og Trondheim for barn, unge og voksne så tror vi det er en langt bedre tilnærming å motivere enn å komme med forbud hvis vi skal få til et grønt skifte – også på fotballbanen.

