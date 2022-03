Vestoppfarten må romme både sykkel og toveis buss

Saken oppdateres.

I Adressa ble det 20. februar presentert en rapport om mulig toveis sykkel- og gangvei i Roald Amundsens vei, også kalt Vestoppfarten, fra Ila til Hammersborg. Rapporten inneholder tre alternativer med ulike bredder og kostnader. Rapporten anbefaler å arbeide videre med den smaleste løsninga: Enveiskjøring nedover gata for buss og bil.

Vestoppfarten og Sverresborg allé har i dag et godt toveis busstilbud med fem holdeplasser mellom Ila og Byåsen butikksenter. Toveis busstilbud må beholdes i videre planarbeid! Det er samtidig ønskelig med bedre forhold for syklister, men det må ikke gå på bekostning av busstilbudet. Hold gjerne samråd med beboerne her ved videre planlegging. Her er et utkast til samla vurdering:

Buss: Tilbudet i dag med rute 11 er godt og må beholdes i begge retninger, ikke minst bussene fra byen og hjem. Vestoppfarten er svingete og gir dårlig sikt ved forbikjøring av sykler. Et sykkelfelt på høyresida oppover vil gi klart bedre og sikrere forhold for bussene.

Syklister: En god del syklister foretrekker Steinberget eller Møllebakken ned til byen. Syklister som tar Vestoppfarten nedover har det ganske greit i den slake kjørebanen. Det er moderat biltrafikk her og 40 km fartsgrense på mye av strekninga. Syklister på vei opp Vestoppfarten vil derimot ha god nytte og glede av et enveiskjørt sykkelfelt.

Fotgjengere: Svært få går hele Vestoppfarten. Utbedringer for fotgjengere kan løses lokalt. Mange går til Midtbyen fra denne sentrale bydelen, men de aller fleste går da i Steinberget, Møllebakken, trappestien langs Ilabekken eller snarveistien fra Fagerliveien ned til Ilsvika. Noen av kryssingene med Vestoppfarten trenger oppgradering. Enkelte boliger langs Vestoppfarten trenger sikker gangforbindelse til nevnte gangruter eller til bussholdeplasser. En del turfolk går fra Ila langs Vestoppfarten til Storsvingen og videre langs Driftsvegen inn i Bymarka.

Bil: Det er moderat biltrafikk i Vestoppfarten, den kan beholdes i begge retninger. Det må ikke lages løsninger som fører denne biltrafikken inn på boliggater i området. Eventuelle konflikter med syklister på vei nedover kan dempes med å sette 40 km fartsgrense også gjennom Elsterparken.

Oppsummering, forslag: Et gatetverrsnitt med toveis kjørebane, enveiskjørt sykkelfelt oppover, supplerende fortau og kryssinger bør vurderes som grunnløsning her i Vestoppfarten. Det kan gi ei vesentlig bedring for syklistene, samtidig som toveis busstilbud beholdes.

