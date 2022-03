Et bilde det er god grunn til å studere

Vi river vel ikke Kunstindustrimuseet, Jugendbyggene i Elgsetergata, trehusbebyggelsen i Grensen, bryggerekken i Kjøpmannsgata, Posthuset eller andre bygg som er godt brukt og som mange mener har gjort sitt? Selvsagt ikke!

Hva ville Trondheim vært uten disse byggene, uten Nidarosdomen, Vår Frue Kirke, Festningen, Gamle Bybro, Stiftsgården, Hornemannsgården og Svaneapotheket, uten Britannia, Samfundet eller Torgkona? Det som gjør Trondheim til Trondheim. Altfor mye har blitt borte allerede – for godt. Noe har vi vel lært når det gjelder å ta vare på og utvikle det som er byens historie og særpreg? Eller ta vare på ressursene våre og ikke belaste kloden vår unødvendig.

Vi river vel ikke bygg som betyr noe, og som man kan blåse nytt liv i? Nå er skjebnen til Ladejarlen eller det tidligere maritime skolesenter på Ladehammeren igjen oppe til vurdering. Det vil si til salgs til høystbydende. Trøndelag fylkeskommune måtte som kjent kaste inn håndkleet i sitt forslag om å rive hele bygningsmassen og omregulere eiendommen til boligformål. Det ble heldig vis stoppet av våkne trondhjemmere og bevisste politikere. De mente at eiendommen har stor betydning både historisk, kulturelt, arkitektonisk og for landskapsbildet/bylandskapet, og at en videre utvikling av bygningsmassen må ta utgangspunkt i disse kvalitetene.

Nå er vi spente på om de som kjøper eiendommen kan utvikle den til byen og områdets beste. Prosjektet kan bli noe som byen kan være stolt av, og som kan være en referanse for andre transformasjonsprosjekter som tar bærekraft på alvor. Her er det ikke bare kjøper som må være sitt ansvar bevisst. Byens politikere har fremdeles siste ord i saken. Vi kommer til å følge spent med og ønsker den rette kjøperen velkommen!

