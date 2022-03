En innrømmelse av for lav grunnbemanning

Saken oppdateres.

Trondheim kommune tilbyr sine ansatte, blant annet på helseområdet, en bonus om de ikke tar ferie i sommer. Dette handler i stor grad om ansatte som har strukket seg lenger enn langt i to år allerede, og som nå kan kjenne på en ytterligere forpliktelse til å stille opp ved å forskyve ferien sin, selv om det er nettopp ferie de trenger mer enn noe annet.

Hovedtillitsvalgt kaller det et uttrykk for nød, og kommunedirektøren sier at ordningen med bonus er ment å sikre kontinuitet og kompetanse i tilbudet gjennom sommeren. En må spørre seg: hvilket tilbud hadde kommunen egentlig tenkt å levere uten denne bonusen, og hva skjer om svært få eller ingen benytter seg av ordningen? Må tjenestemottakerne i Trondheim regne med en sommer uten kontinuitet og kompetanse i tjenestene?

Noe av det mest oppsiktsvekkende er at det også fremstår som om man har tenkt å gjøre dette til en fast ordning på sommeren hvert år fremover. Dette kan da ikke være en måte å planlegge god og forsvarlig drift på. Bonusordningen kan ikke tolkes som annet enn en direkte innrømmelse av for lav grunnbemanning.

Det som gjør dette ekstra spesielt, er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk langt i å friskmelde for eksempel bemanningen i eldreomsorgen da vi behandlet budsjettet for 2022. De så kun behovet for småpenger til serviceverter og styrking på helg, som er gode formål og helt nødvendig, men behovet for bonusordninger for at folk skal flytte ferien sin vitner om at flertallet har større problemer enn de makter å innse.

