Rødts politikk står seg ikke i møte med virkeligheten

I sak etter sak må Rødt innse at deres politikk ikke står seg i møte med virkeligheten. Vi så det for eksempel da Rødts Bjørnar Moxnes sa at noen Nato-utmeldelse ikke var på dagsorden, selv om det er Rødts politikk. Et av de siste eksemplene er Rødts Hege Bae Nyholts innlegg i Adressa, 24. mars. Her slår hun fast at det er behov for å spille på lag med private drivere av asylmottak i «akutte scenarioer». Hun velger likevel å bruke resten av innlegget på å skrive at disse private, som nå er en viktig del av vår beredskap for å håndtere flyktningkrisen, egentlig ikke burde eksistere.

Det er positivt at Rødt i krisetider mener det er greit å samarbeide med private aktører. Problemet til Rødt er at de ikke kan forvente at private vil bidra til god beredskap i krisetid dersom de samme aktørene ikke er velkomne i rolige tider. Dette er en av årsakene til at Høyre mener at et samarbeid mellom private, ideelle og offentlige virksomheter er viktig for god beredskap og gode tjenester til folk.

Nyholt skriver også at «det er ikke slik at de kommersielle aktørene er bedre eller mer fleksible til å snu seg rundt i en krise.» Det er feil. Det er de faktisk. Vi så under flyktningkrisen i 2015 at samarbeid med private aktører for oppbygging av asylmottak var helt avgjørende for å gi flyktninger tak over hodet. Det samme ser vi nå.

UDIs direktør Frode Forfang uttalte til Aftenposten (15.03) at bruk av private var helt avgjørende, og sa: «Bruken av private aktører er helt avgjørende for å få dette til [rask oppskalering]. Men vi ønsker også at kommuner og frivillige organisasjoner melder seg som driftsoperatører. Vi har også gode erfaringer med slike. Erfaringen er likevel at det er private driftsoperatører som kan snu seg raskest». Videre sier han at UDI trenger all kapasitet de kan få tak i.

Samarbeid med private er en viktig del av beredskapen vår ved store kriser, også ved store tilstrømminger til Norge. Om man sier nei til samarbeid med private, vil vi få dårligere beredskap til å håndtere store kapasitetsoppbygninger på kort tid. Vi må sørge for at alle gode krefter nå tas i bruk for å raskt bygge opp tilstrekkelig kapasitet. Alle er enige i at de som driver asylmottak, skal levere gode tjenester, og at det skal være kontroll på at tilbudet er godt. Det er også viktig at det er gode konkurranser for å sikre at prisen for å drive mottak ikke blir for høy.

Nyholt skriver hun først og fremst er opptatt av at pengene skal gå til de mange tusen flyktningene som nå flykter. Da bør hun være opptatt av at asylmottak driftes så godt og effektivt som mulig. Det fremstår imidlertid som om hun først og fremst er opptatt av at private ikke skal drive mottakene. Det er dårlig nytt for beredskapen vår. Dette er ikke tiden for ideologiske skylapper. Dette er tiden for å jobbe sammen.

