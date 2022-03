Skeiv politikk på dagsorden i Trøndelag

To grunner til at vi må vente mer sludd og snø fremover

I Trøndelag har det i 2021 blitt arrangert Prider fra Røros i sør til Namsos i nord, og ildsjeler i hele fylket har kommet fram fra korona-dvalen for å bidra til å skape lokalsamfunn som rommer kjønns- og seksualitetsmangfold. Alt dette frivillige arbeidet gjøres nesten uten politisk støtte. Trøndelag fylkeskommune har ikke politikk for hvordan skeive sine levekår i fylket skal bedres. Det samme gjelder nesten samtlige kommuner i fylket, inkludert Norges største storbysinke i skeivepolitikken, nemlig Trondheim.

Hvorfor bør Trøndelag fylkeskommune og trønderkommunene ha en tydeligpolitikk for kjønns- og seksualitetsmangfold? Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersexpersoner og andre skeive (LHBTIS-personer) har en rekke levekårsutfordringer som krever aktiv politikk for å bedres.

I SSBs livskvalitetsundersøkelse fra 2020 viste det seg at lesbiske, homofile og bifile skåret signifikant dårligere på samtlige tolv indikatorer for subjektiv livskvalitet sammenlignet med befolkningen for øvrig. Da SSB i høst lanserte tallene for samme grupper for 2021, hadde resultatene forverret seg. Bufdirs levekårsundersøkelse fra 2021 var heller ikke lystig lesning. Til tross for at pilen går i riktig retning for lesbiske og homofile, melder bifile og transpersoner om store levekårsutfordringer. Dette er dramatiske funn, som dessverre ikke har fått de politiske ringvirkningene de fortjener.

Det behøves en aktiv innsats for at alle skeive skal kunne møte et likeverdig offentlig tjenestetilbud med resten av befolkningen. Vi vet at gamle i noen tilfeller opplever at veien er kort tilbake inn i skapet i møte med eldreomsorgen. For å unngå dette trenger vi helsearbeidere som kan å legge til rette for åpenhet om kjønns- og seksualitetsmangfold.et må læres.

Vi vet at unge opplever at de blir møtt med en holdning om at det ikke lenger er noen utfordringer forbundet med å bryte med kjønns- og seksualitetsnormer, på tross av at deres erfaring tilsier at det har stor betydning. For å gjøre noe med dette, må skoler og andre møteplasser mellom voksne og unge bidra til at alle barn får støtte til å utvikle sin egen identitet, og i å gi andre rom til å være seg selv.

De pridene vi arrangerer rundt i fylket er en årlig anledning til å gi positiv oppmerksomhet til kjønns- og seksualitetsmangfold i lokalsamfunnet. Vi har sett svært positive eksempler på dette i forbindelse med bygdepridene i Trøndelag. Både i Røros og Åfjord kommuner har skolen gjort en stor innsats for å gjøre pride til inngang for å jobbe med kjønnsfrihet for alle barn i og utenfor skolen. Kjønnsfrihet er friheten til å være seg selv uten frykt for mobbing, trakassering eller utestenging. Alle barn, uansett kjønnsidentitet, trenger kjønnsfrihet. I begge disse kommunene har politisk ledelse aktivt støttet pride-arrangementene.

I Trondheim er det lite aktiv støtte å spore blant byens politikere, sammenlignet med andre mindre kommuner i fylket. Trondheim tar ikke aktivt grep som skoleeier for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold i skolene. På kommunens nettsider om Stein-saks-papirstrategien kan man klikke inn på overskriften «hvordan bli trygg på seg selv og egen seksualitet» uten å finne noe informasjon om seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Selve planen for sterke barnefellesskap er preget av en heteronormativ forståelsesramme, som er lite egnet til å adressere utfordringene til barn og unge som bryter med kjønns- og seksualitetsnormer.

Vi tror imidlertid ikke den relative mangelen på god skeiv politikk i Trøndelag og Trondheim skyldes vond vilje eller motstand mot kjønns- og seksualitetsmangfold. Men skeive i Trøndelag får ikke bedre livsvilkår av politikernes positive tanker. Vi forventer handling. En god start ville vært å utvikle handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangfold i fylket og i kommunene. Vi stiller gjerne opp for å bidra til at politikken når de det gjelder.

