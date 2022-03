Vi må ta bedre vare på eldre skeive

Måtte reise 20 mil og ta to ferjer for å fornye passet

Frem til 1972 var det i norsk lov ansett som straffbart for menn å ha sex med andre menn, og homofili var frem til 1977 definert som en medisinsk diagnose. Til tross for at opphevelsen av det juridiske forbudet mot homofili var en stor seier, så var homofili både skambelagt, sykeliggjort og gjenstand for voldstrusler og mobbing i mange år etterpå. For transseksuelle er dette fortsatt en del av virkeligheten mange steder.

Mange eldre skeive har levd liv med forfølgelse og utenforskap. Så lenge man ikke hadde verken rettigheter eller aksept, kunne det være svært risikofylt å være åpen om sin egen kjønnsidentitet eller seksuelle orientering. Man kunne risikere alt fra å miste jobben, leiekontrakten eller sosiale relasjoner.

Mange valgte derfor å skjule egen orientering eller identitet. Noen levde et dobbeltliv der bare noen ytterst få kjente til det skeive livet. Særlig gjelder det den eldste generasjonen, født før 1940, som har måttet komme ut «for seg selv» uten støtten yngre generasjoner opplevde gjennom den internasjonale homobevegelsen som vokste frem på 1960- og 1970-tallet. Dette var generasjonen som i sin tid tok til gatene og startet den moderne Pride-bevegelsen i Norge. Samtidig har også pionerene fra 60- og 70-tallet nå 50 år etter kommet opp i høy alder, og flere har i dag behov for oppfølging og tilbud fra helse og velferd.

Flere av overleverne fra hiv/AIDS-epidemien vil i økende grad ha behov for helseoppfølging. En studie fra USA viser at hver tredje skeive eldre sliter med depresjon og angst. Av disse er bifile menn og kvinner, hivpositive menn, transpersoner og de aller eldste mest sårbare. Disse er også mer utsatt for vold og overgrep.

Andre studier viser at et flertall av skeive som bor på sykehjem, ikke er åpne. Mange eldre skeive sier dessuten at de ville valgt å skjule sin identitet dersom de ble avhengige av hjelp. For de eldre skeive som bryter med kjønnsnormer kan det være ekstra vanskelig. Transpersoner som ikke har gjennomgått full kjønnsbekreftende behandling, kan i tilfeller føle seg tvunget til å gå tilbake og opptre med en kjønnsidentitet de ikke lenger identifiserer seg med.

Hvis eldre skeive skal få tillit til hjelpesystemet, er det viktig at helsepersonell viser at de har oppdatert kompetanse og gode holdninger, og at de aktivt inviterer pasienter og brukere til å være åpne. Noen steder har det blitt opprettet egne avdelinger/målrettede tiltak på sykehjem. Dette kan være gode tiltak for å skape trygge og inkluderende miljøer.



Vi foreslår nå en satsing på eldre skeive som bor på institusjon i Trondheim. Vi vil vurdere egne tiltak for tilrettelegging og oppfølging av eldre og andre skeive som bor på institusjon. Vi foreslår kompetanseheving innen helse- og omsorgstjenestene når det kommer til skeive eldre og tilrettelegge for skeiv kultur. Og vi vil gi eldre skeive mulighet til å delta i feiringa av pride, selv om de bor på institusjon.

Samfunnet sviktet skeive gjennom lovforbud mot deres seksualitet og gjennom mobbing, skam og sykeliggjøring. Vi har derfor en plikt til å gi eldre skeive en god og verdig alderdom. Skal vi få til dette på en god måte må vi også anerkjenne og forstå de spesielle utfordringene eldre skeive har gjennomgått og tilrettelegge når denne gruppen skal bo på kommunens institusjoner.



