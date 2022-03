Kampen mot et moderne hovedveinett

Må jeg gjennom tolv ukers smertehelvete for å bevise at jeg er syk?

Den seneste uken har Adresseavisen gitt plass til kritiske kommentarer til oppgraderingen av E6 i Trøndelag fra debattørene, Trygve Lundemo og Harald Norem. Denne kampen mot en moderne hovedvei i Trøndelag savner dessverre perspektiv. Det er altfor mange eksempler på at man i Trøndelag har valgt billige og små løsninger for veinettet frem for å lage fremtidssikret løsninger.

Det er ikke god samfunnsøkonomi å bygge for smått slik at man må bygge om det som allerede er bygget. Det er også uheldig at vi gjennom å diskutere og åpne for politiske omkamper med tanke på vegstandard, trenerer den verdiskapningen som først kan foregå når veganlegget står ferdig.

Ovenstående debattører glemmer at hovedveiene våre konkurrerer med flytrafikken. Nordmenn flyr utrolig mye innenriks sammenlignet med andre land og dette særlig på grunn av dårlige veier. Det vil være bedre for klimaet at folk velger elbil fremfor fly. En tre timers biltur med 110 km/t tar 40 minutter lengre tid hvis enn om kjører i 90 km/t. Tid er en viktig faktor når man reiser.

Mellom Trondheim og Ulsberg finnes det kun én fungerende fergefri vei for tungtransport. Det er E6. Norge er 200 km bred på dette strekket. Likevel krangler man om et par meter bredere veitrase, som er forskjellen mellom en vei med hastighetsgrense på 90 km/t og 110 km/t. Et par meter forskjell på et strekk som er 200 000 meter bred, er et for stort miljøinngrep – det er argumentasjonen angivelig fra kritikerne.

Om man først skal bygge infrastruktur som skal holde i 50 år, bør man bygge den deretter, og ikke dimensjonere den på grensa for hva man vet vil være for lite i løpet av de neste frem år? Å bygge veien på nytt hvert tiende år, er ganske krevende for miljøet det også. Er det én ting historien har lært oss om samferdsel, er det at skikkelig hovedveinett alltid betaler seg over tid.

