Serieåpning med RBK som underdogs

Siden RBK innledet sin seiersepoke fra 1988, har RBK alltid vært favoritt til å vinne seriepremieren. Det er ikke tilfellet nå. Bodø/Glimt har overtatt hegemoniet i norsk fotball etter to strake seriemesterskap. Mens RBK stort sett har tapt sine treningskamper i vinter, har Glimt avansert i Europa. Kan RBK likevel overraske som klare underdogs på søndag?

Bodø/Glimt har tatt over tronen med en spillestilfilosofi som er kopiert fra RBK under Eggen, men videreutviklet i Bodø av kontinuitetsbærere som Åsmund Bjørkan, Runar og Ørjan Berg og etter hvert Kjetil Knutsen, der klubben nå fremstår med en tydelig forankret identitet som er utviklet over ti år.

Søndag vil vi se to lag som spiller fotball basert på helt forskjellig tilnærming til hvordan kampen skal vinnes. Bodø/Glimt vil ha ballen, styre spillet og angripe. RBK vil høyst trolig forsvare seg, nekte mest mulig rom på egen halvdel og kontre.

Nyansatt RBK-trener Kjetil Rekdal har i hele vinter øvd på plan A i 1-3-4-3-formasjon. Den vil bli til 1-5-4-1 defensivt der vingene skal ned og hjelpe de to sentrale midtbanespillerne for å stenge rom. En av disse vil nok prøve å ta ut Bodø/Glimts playmaker, det som før i RBK ble kalt Skammelsrud-rollen. Med tre stoppere og to vingbacker i det bakre leddet vil RBK kunne bli veldig baktunge, der det er lang vei opp til Glimts mål.

Når RBK vinner ballen, har Rekdal et ønske om at det skal gå fort fremover. RBK har mange gode individualister, men relasjonene mellom spillerne i treningskampene har så langt virket veldig uferdig. Ballen blir oftest blitt spilt på fot. Det har hindret fremdrift og skapt få sjanser.

I angrep vil Rekdal skape overtall bakfra, enten ved at en av stopperne går gjennom ledd med ball, eller spille opp gjennom ledd på enten en av de fire midtbanespillerne eller direkte langt opp mot spiss. Problemet i treningskampene har vært at når ballen har kommet opp i neste ledd, så har ofte neste pasning gått bakover igjen eller på tvers og dermed hindret fremdrift.

Bodø/Glimt har utviklet et solid grunnspill i 1-4-3-3, men med kanskje enda større grad av fleksibilitet. Mens RBK gjerne angrep med vingbackene fortrinnsvis bredt, kan Glimts backer overlappe både på utsiden og innsiden. RBKs vinger var før såkalte utover-vinger, mens Glimts vinger varierer i større grad ved også å tilby seg som et pasningsalternativ inn i banen.

Glimt vender ofte spillet effektivt når de har flyttet ballen over til en side. Motsatt indreløper blir ofte ledig og indreløperne er flinke til å skaffe seg plass for gjennomløp eller avslutning slik vi har sett deres kamper i Europa nylig. Spissen varierer spillet sitt med å komme imot eller ved å stikke inn i bakrom. Dette gjør han for å flytte på stopperne og åpne rom for rettvendte midtbanespillere. Ballinnehav sentralt i mellomrommet gir uante gjennombruddsmuligheter. Her må RBK være veldig tette og helst hindre at ballen kommer inn dit.

Glimt angriper med hele laget. De spiller seg opp i banen ved bruk av korte og ofte sikre pasninger som gir økt ballkontroll. Bruken av veggspill åpner gjerne trange rom der det er bevegelsen som utløser pasning fremover. Summen av dette gjør at det er vanskelig å forsvare seg mot Glimt. Det krever coaching i verdensklasse av Rekdal. Og det har han jo utvist før. Så er jo sjarmen med fotballen at det alltid kan inntreffe elementer av flaks og uflaks som kan påvirke og snu et kampbilde. En underdog trenger gjerne det også.

