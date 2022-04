Bo- og aktivitetstilbudet er bra, men ikke bra nok

Ja, det vil merkes om campus blir et First price-prosjekt

Er Trondheim en aldersvennlig by eller bare et tomt slagord?

Saken oppdateres.

Trondheim kommunes revisjonen sin gjennomgang av Bo- og aktivitetstilbudene har med rette ført til mange spørsmål til kommunen. Flere har uttrykt misnøye med Bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede i Trondheim kommune. Torstein Vik skriver i sitt innlegg lørdag 27. mars at kommunen har visst om mangler i tjenesten. Han har helt rett i at det da virker underlig at vi måtte ha en revisjonsrapport som sa det samme.

Revisjonsrapporten ble bestilt i 2019 og er nettopp sluttført. I 2021 har ledelsen benyttet tiden til å få god oversikt over situasjonen, og ser at vår egen analyse stemmer godt med revisjonens rapport. Det er allerede gjennomført en del forbedringstiltak, men det er først etter kartleggingen i 2021 vi har et godt grunnlag for å vurdere totalsituasjonen og beskrive de omfattende endringene som kreves for at tjenesten skal bli bedre. Derfor var vi – før revisjonsrapporten forelå – godt i gang med å planlegge og gjennomføre flere utviklingsprosjekt. Disse tiltakene vil svare ut de utfordringene revisjonsrapporten peker på.

LES OGSÅ: – Denne saken er noe av det verste jeg har sett

LES OGSÅ: Brukerrådet for BOA: Saken «Jakob» er ikke et enkeltstående tilfelle

Eksempler på prosjekt vi mener vil øke kvaliteten på tjenestene, vil være: Ledelse nært de som mottar tjenester fra Boa og medarbeidere. Revisjonen påpeker at avdelingsledere i bo- og aktivitetstilbudene har et stort lederspenn og dermed utfordringer med å følge opp tjenestemottakere og ansatte godt. Dette prosjektet skal sikre god ledelse av ansatte og god tjenesteutøvelse og øke kompetanse hos ledelsen.

Attraktive fagmiljø, høy kompetanse og gode arbeidsplaner. Blant annet skal vi bli bedre på rekruttering ved at vi legger til rette for attraktive fagmiljø og gode og forutsigbare arbeidsplaner/turnuser i hele Bo- og aktivitetstilbudet. Dette skal også sikre mer heltid, stabilitet og økt kvalitet i tjenestene. Vi skal innføre en felles faglig plattform for hele tjenesten. Dette vil bli et kompetanseløft for alle ansatte. I tillegg ønsker vi å utvikle en modell der medarbeiderne – ut ifra kompetanse – vil få tydeligere ansvar for tjenesteytingen og -utviklingen.

høy kompetanse og gode arbeidsplaner. Blant annet skal vi bli bedre på rekruttering ved at vi legger til rette for attraktive fagmiljø og gode og forutsigbare arbeidsplaner/turnuser i hele Bo- og aktivitetstilbudet. Dette skal også sikre mer heltid, stabilitet og økt kvalitet i tjenestene. Vi skal innføre en felles faglig plattform for hele tjenesten. Dette vil bli et kompetanseløft for alle ansatte. I tillegg ønsker vi å utvikle en modell der medarbeiderne – ut ifra kompetanse – vil få tydeligere ansvar for tjenesteytingen og -utviklingen. Flere boliger og ulike boliger. Vi planlegger for at alle skal ha tilbud om hensiktsmessig bolig når de har behov for det. Dette innebærer utvikling av flere boligløsninger enn i dag. Vi jobber bl.a. med at flere mennesker med utviklingshemming skal kunne kjøpe bolig selv, dersom man ønsker det. Flere ulike og bedre boligtilbud vil gi oss muligheter til å få god sammensetning av beboere for de som vil bo i bofellesskap.

ulike boliger. Vi planlegger for at alle skal ha tilbud om hensiktsmessig bolig når de har behov for det. Dette innebærer utvikling av flere boligløsninger enn i dag. Vi jobber bl.a. med at flere mennesker med utviklingshemming skal kunne kjøpe bolig selv, dersom man ønsker det. Flere ulike og bedre boligtilbud vil gi oss muligheter til å få god sammensetning av beboere for de som vil bo i bofellesskap. Koordinering av tjeneste- og botilbud. Målet med prosjektet er at våre tjenestemottakere skal få individuelt tilpassede botilbud og tjenester til riktig tid.

Det er viktig for oss å lytte til brukerne når vi utvikler tjenestene våre. Derfor vil vi fortsette med jevnlige kontaktmøter med brukerorganisasjonene og legge til rette for medvirkning når vi planlegger og gjennomfører prosjektene.

LES OGSÅ: – Dette var ikke nytt for oss

Til slutt vi si at selv om vi har en vei å gå for å få bo- og aktivitetstilbudene slik vi ønsker de skal være, har vi også revisjonen med oss i at det gjøres veldig mye godt arbeid i Bo- og aktivitetstilbudet. Mange tjenestemottakere bor godt og er fornøyde med tjenestene de får fra dedikerte, dyktige medarbeidere. Vårt mål er at alle som mottar tjenester i Boa, skal være tilfredse med tilbudet, og vi ser fram til å jobbe mot «nye Boa» – en god hverdag for alle!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !