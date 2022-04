Vernepleier - vi trenger deg

Er Trondheim en aldersvennlig by eller bare et tomt slagord?

I Vernepleierundersøkelsen fra 2021 viser Fellesorganisasjonen (FO) og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (Naku) til at vi mangler 20 000 vernepleiere. Med bakgrunn i dette, og nylig publisert rapport om tilstander i Boa i Trondheim kommune, ønsker vi som jobber med praksisemner ved vernepleierutdanninga på NTNU å dele våre refleksjoner knyttet til utdanning av vernepleiere.

Vernepleierutdanningen er en profesjonsutdanning på bachelornivå hvor studentene lærer å bistå og tilrettelegge for mennesker med fysiske, psykiske og sosiale utfordringer. For å utdanne vernepleiere trengs det flere aktører. Vi på vernepleierutdanningen er hovedarenaen for å gi studentene teoretisk kunnskap, og praksisfeltet er hovedarenaen for at kunnskap skal omsettes til profesjonsspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse. Praksisfeltet har dermed en helt avgjørende og sentral rolle i dannelse av kompetente vernepleiere. Fortrinnsvis gjennom at studenter veiledes av egen profesjon. For å utdanne nye vernepleiere trengs det derfor tilstrekkelig antall vernepleiere i tjenestene.

Denne utdanningen har et godt samarbeid med dyktige fagfolk i praksisfeltet, som gjør hva de kan for å ta imot studenter i praksisperiodene. Trondheim kommune har som ambisjon at ansatte med relevant høyskoleutdanning i tjenestene skal være 40 prosent, men kommunen har vansker med å nå dette målet. Det er få søkere til utlyste stillinger, og det er stor turnover.

Vi ser at våre studenter kommer ut i et praksisfelt der personalsituasjonen er utfordrende, med høy arbeidsbelastning der veiledningsjobben kommer i tillegg til andre arbeidsoppgaver. I økende grad merker vi utfordringer med å skaffe gode praksisplasser og kvalifiserte veiledere. For å imøtekomme mangelen på vernepleiere, trenger vi både å utdanne flere vernepleiere, og vi trenger vernepleiere som ønsker å jobbe i tjenesteområdene over tid. Vi ser et behov for at veiledningsrollen anerkjennes og prioriteres.

Vi erfarer at praksisstudier er et viktig utstillingsvindu til helse- og velferdstjenestene. Kvalitet på veiledning og miljøer med høy faglig kompetanse i praksis vil kunne medføre en snøballeffekt, hvor vernepleierstudenter blir inspirert og rekruttert til de samme tjenestene. Dette vil være en vinn-vinn-situasjon. Vi vil få lettere tilgang på vernepleiere som kan ta på seg veiledningsrollen, og praksisfeltet vil få bedret kvalitet på tjenestene gjennom økt tilgang til vernepleierfagkompetanse.

Det trengs et løft for at det skal være attraktivt for vernepleierstudenter å søke seg jobb i kommunal sektor og bli der. Vi oppfordrer flere sentrale aktører som studentorganisasjoner, fagforeninger, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner til å komme på banen for å sikre gode arbeidsforhold og attraktive arbeidsplasser i fremtiden. Vi heier fram initiativ for å få vernepleiere inn i helse- og velferdstjenestene, og vi som arbeider med praksisemner ved vernepleierutdanningen tar gjerne del i slike samarbeid.

