Venstre ser hele eleven

Pandemien har skapt utfordringer i skolen. Forskning viser mer ensomhet og psykisk helse, nedgang i motivasjon og mestring. Laget rundt eleven er svekket og for enkelte elever tapt læring og progresjon. Etter pandemien må det settes inn ressurser som veier opp for dette. Det gjelder tiltak som sikrer at læringsmål nås, men også tiltak med et stort hjerte for de som sliter i skolen og har fått det verre de to siste årene.

Venstre har sammen med Høyre lagt fram en rekke tiltak i Stortinget som er rettet mot å ta igjen tapt læring og progresjon. Partiene ber blant annet om en tiltakspakke for å ta igjen tapt faglig og sosial læring, og komme med tiltak i statsbudsjettet for 2023. I tillegg ber partiene regjeringen om å følge opp fullføringsreformen gjennom å be fylkeskommunene tilby innføringsfag i norsk, matte og engelsk for elever som står i fare for å falle fra. Parr-utvalget, oppnevnt av den forrige regjeringen for å vurdere situasjonen i skolen etter pandemien, var også sterkt opptatt av overgangen mellom skoleslagene etter pandemien.

Skoleforsker Joakim Caspersen fra NTNU kritiserer forslagene fra Venstre og Høyre i en kronikk i Adressa 4. april. Han stiller også spørsmål ved om reformene som er innført i skolen (Fullføringsreformen, nye læreplaner og Kunnskapsløftet) faktisk kan tas i bruk i skolene. Hva Caspersen faktisk mener om det siste, framgår ikke av kronikken. Jeg er imidlertid enig i denne selvsagte påstanden: «Veien til å sikre et godt inkluderende tilbud i både faglig og sosial forstand går igjennom systematisk jobbing over tid».

For øvrig er kronikken til Caspersen preget av at han tar ut noen enkeltdeler av forslagene i Stortinget og polemiserer mot dem: Sommerskole, tiltak mot fravær og kartlegging av leseferdigheter. Han vurderer ikke et viktig punkt som Fullføringsreformen.

Parr-utvalget på sin side viser til at denne reformen foreslår flere tiltak som er relevante når det gjelder tapt læring, for eksempel en plikt til å jobbe systematisk og forebyggende med elever som står i fare for å ikke bestå fag. Parr-utvalget er også bekymret for fravær som følge av pandemien, og utfordrer skoleeier for å sørge for gode rutiner.

Sommerskole kan selvsagt ikke ta igjen tapt læring, men det kan være et tilbud som noen kan ha nytte av. Caspersen er for lettvint her. Det er han også når han ser bort fra at et sentralt punkt i forslaget på Stortinget: Regjeringen blir bedt om at det gjennomføres både kortsiktige og langsiktige tiltak for å kartlegge og bøte på konsekvensene av koronaepidemien i skolen. Caspersen tar altså feil når han hevder at forslagene som er lagt fram er kortsiktige, og at de er en «frakobling mellom det sosiale og det faglige i skolen». Forslaget handler både om det faglige og det sosiale, og bryter ikke med skoleforskeren Peder Haugs teser slik Caspersen later til å tro. Venstre ser hele eleven.

Parr-utvalget, som er det viktigste dokumentet vi har så langt om konsekvensene av pandemien i skolen, er som Venstre opptatt av både faglig og sosialt læringstap. Utvalget mener at tapt læring og progresjon kan rettes opp blant annet ved ekstra timer, grunnleggende opplæring blant annet i skriving og lesing, gode vikarordninger og støtteressurser for godt læringsmiljø. Det er dette Venstre på Stortinget mener regjeringen må legge til rette for gjennom overføringer til kommunene, og jeg mener at den enkelte skoleeier (og den enkelte skole og den enkelte lærer) må få stor frihet i disponeringen av disse midlene.

Pandemien har slått veldig ulikt ut mellom kommuner, skoler og elever. Noen har hatt mye hjemmeundervisning, andre lite. I Trondheim var vi heldigvis lite på rødt nivå i skolen. Når det gjelder det sosiale tapet i skolen, legger Parr-utvalget stor vekt på at laget rundt eleven må styrkes, og økt tid til kontaktlærerrollen. Dette er jeg hundre prosent enig i.

Å rette opp pandemiens virkninger i skolen, er ingen quick fix. Derfor advarte Venstre og Høyre mot flertallets vedtak i bystyret om at skolene skal pålegges å ta igjen tapt læring og progresjon allerede i dette skoleåret. Det er umulig. Bystyret må gjennom tilleggsbevilgninger senere i vår bidra til å styrke skolen. Jeg har tillit til at våre dyktige ansatte i skolen her i byen vet hva som skal til, og bruker ressursene riktig. Men mange lærere og rektorer er slitne etter to års pandemi, vi må ha respekt for at de trenger tid.

