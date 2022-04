Bruk legevakta riktig

Husk at legevakta er for akutt hjelp.

Saken oppdateres.

Alle kan hjelpe med å redusere trykket på legevakten. Vi må sikre at vi bruker tilbudet riktig. Husk legevakta ikke er mer enn et almennlegetilbud etter kontortid, for akutt sykdom.

Om vi kan, skal vi vente og kontakte fastlegen i kontortid. Fastlegen kjenner til vår sykehistorikk og dermed har bedre forutsetninger for økt treffsikkerhet. Vi må sørge for at vi ikke hindre de som har et akuttbehov fra å få nødvendig helsehjelp.

