La oss erklære krig mot klima- og naturendringene

På mandag kom den tredje delrapporten til FNs klimapanels sjette hovedrapport. Her kommenterte FNs generalsekretær António Guterres at «Denne rapporten er en liste over brutte klimaløfter. Et skammens arkiv. Vi er på vei mot klimakatastrofen».

«Å herregud, her kommer det fader meg enda en sånn kronikk», tenker du kanskje. Jeg skjønner hva du mener. Generalsekretæren byr på sterke ord, men sammen med det er nå eller aldri, så har vi jo hørt dette tusen ganger. Man blir først fristet til et skuldertrekk. For fortsatt står ikke jo responsen i stil med truslene vi står overfor. Så kan vi gjøre noe med det?

Panikk er i Store Medisinske Leksikon beskrevet som en sterk, ukontrollert redsel forbundet med tap av dømmekraft. Videre opplyses det at panikk er sjelden. Selv ved store og alvorlige katastrofer er det mindre enn én prosent som utvikler panikk. Det er gode grunner til dette, av flere grunner er det usunt å være i panikktilstand over lengre tid. Vi trenger også all den gode dømmekraften vi kan mønstre. Så kanskje ikke panikk er løsningen, men jeg lurer på om mange av oss generelt føler for lite om dette for tiden … Hvorfor det egentlig? Rent rasjonelt burde jo dette stresse oss noe fryktelig.

Svaret er langt og sammensatt selvfølgelig, men noe av det skyldes hva vi er utviklet til å reagere på. Når noen blir drept av en ulykke, reagerer de fleste mindre sterkt enn om det skyldtes drap. Intensjon og korte årsakssammenhenger er avgjørende for hvordan vi reagerer. Klimaendringene har dessverre ingen av delene. Da noen med intensjon angrep USA i september 2001 var endringen av flytrafikken umiddelbar, og det tok under én måned før det var erklært krig mot terror og før amerikanske styrker var på bakken i Afghanistan. Selve reaksjonen var ikke den riktige den gangen, men hvor har denne handlingskraften vært i møte med vår felles og langt større trussel – klima- og naturendringene?

Vi diskuterer krisen, vi misliker den, og vi kan være skremt av den, men vi snur ikke opp ned på samfunnet vårt for å løse problemet. Vi erklærer ikke krig mot klima- og naturendringene, og sender alle menn og kvinner til pumpene. Forstår vi at den blant annet vil bety matusikkerhet for oss også? Hvor blir det av panikken når vi trenger den?

Slik USA omstilte seg etter 11. september 2001 eller 7. desember 1941, må vi alle vri økonomien om til en med ett stort mål; ivareta planetens bæreevne for alle dens beboere. Det inkluderer å stoppe klima- og naturendringene. Den amerikanske industrien omstilte seg i 1941. Ja, men krig koster for mye, sier du kanskje. Det minner meg om sitatet til tidligere Harvard-president, Derek Bok; «Hvis du tror utdannelse er dyrt, prøv ignoranse». Vel, hvis du tror krigen mot klimaendringer er dyrt, prøv klimaendringer.

Alt annet bør derfor komme i andre rekke for å overvinne denne fienden. Så la oss late som om det er Al Qaida som står bak global oppvarming, gi den navnet «Vladonald» og bli enige om å herved erklære klima- og naturendringene krig. Da skal det nok bli slutt på handlingsvegring, og billedlig talt har vi da bombet dem tilbake til krittiden innen sommerferien.

Med andre ord trenger vi noen politikere med like sterk ryggrad som Birger Eriksen, kommandant ved Oscarsborg festning april 1940. På spørsmål om man virkelig skulle skyte skarpt mot silhuettene man så i Drøbaksundet var det legendariske svaret: «Visst fanden skal der skytes med skarpt! Enten blir jeg stilt for krigsrett, eller så blir jeg krigshelt. Fyr!». Vi trenger noen slike krigshelter til klimakrigen.

