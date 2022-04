Stolt fortid og stor fremtid – sammen

All fremtidig lykke og vellykkethet er ikke avhengig av yrkesvalget ditt her og nå

I 2015 valgte Barcelona å profesjonalisere kvinnefotballen i klubben, og allerede i 2019 nådde de finalen i Mesterligaen. Onsdag 30. mars 2022 satte klubben verdensrekord med 91 553 tilskuere på Camp Nou i kvartfinalen i Champions League mot Real Madrid. Semifinalen mot Wolfsburg på samme arena ble utsolgt etter 24 timer. Finalen i sommerens EM på Wembley ble utsolgt på 43 minutter.

Rosenborg er ikke Barcelona, men faktaene over viser hvor stor interessen er og hvor raskt utviklingen går i kvinnefotballen. Det bør inspirere. Det ligger et enormt potensial i produktet kvinnefotball. Med en voksende interesse vil økonomien rundt kvinnefotballen øke suksessivt.

I de store fotballnasjonene i Europa er det nå en klar sammenheng mellom satsingen på herre- og kvinnefotball. I en nasjon som er opptatt av menneskerettigheter, ytringsfrihet og likestilling, bør alle toppklubber innse at det er overmodent at kvinnefotballen inngår som en del av satsingen i «herreklubbene». RBK og RBK Kvinners felles ambisjoner om spill i Europa tilfører en ekstra motivasjon for å få vedtatt en fusjon på det kommende årsmøtet.

Noen medlemmer i RBK er skeptiske til den økonomiske bærekraften ved en fusjon og ønsker å utsette den. Det skal man respektere, og det er viktig at man får tilført kunnskap som skaper trygghet på det området. Noen har reagert på at samarbeidspartnere har gitt uttrykk for sitt ståsted. Vi tror det vil være lurt å erkjenne at samfunnets forventninger nå er på et nivå hvor det ikke er noen vei tilbake for en reell og seriøs satsing på kvinnefotballen – både i topp- og breddeklubber. Å utsette en fusjon er det motsatte av å være fremtidsrettet. Og fremtiden er nå.

Et samlet RBK med spill i Europa som ambisjon for begge lag, vil inspirere nye generasjoner av både gutter og jenter. Det vil gi flere spillere muligheten til å nå sine drømmer. Et sterkt RBK vil inspirere breddeklubber til å styrke sin satsing – for begge kjønn. En samlet klubb vil styrke omdømmet, gi økt markedsverdi og flere tilskuere på kamp. Barcelona og 91 553 spanjoler tar ikke feil. Chelsea og Juventus tar ikke feil. Nå har vi i Trøndelag muligheten til å skape ny vekst, nye drømmer og en stor fremtid. Sammen.

Vi håper og tror årsmøtet i RBK lar seg inspirere av styreleder i NFF, Lises Klaveness. Det er på høy tid at likestilling får et reelt innhold – også i fotballverden. Lykke til med årsmøtet i RBK – vi heier på dere.

