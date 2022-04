Den farlige naiviteten

Saken oppdateres.

Vår virkelighetsforståelse bestemmer hva vi tror om fremtiden, etter krigen og etter Putin. Parallelt med krigshandlingene pågår en kamp om virkelighetsforståelsen. Kampen om denne pågår også her hjemme. Tidligere statsminister Erna Solberg, statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anikken Huitfeldt har fordømt Putin og hans handlinger, noe som vi alle gir vår tilslutning til. Solberg sa at tiden for naivitet må være over.

Så kommer det merkelige: Solberg, statsministeren og utenriksministeren fordømmer Putin og presiserer samtidig at fordømmelsen ikke gjelder det russiske folk. Hvorfor ikke det russiske folk? Huitfeldt uttalte den 5. mars at « … Det russiske folk er også et offer for presidentens brutale krig, for dette er jo ikke det russiske folk sin krig …».

Selv er jeg en beundrer av russisk folk og kultur og har den dypeste respekt for alt russerne ofret under andre verdenskrig. Livet ville ikke vært det samme uten Tsjajkovskijs fiolinkonsert og pianokonserter, Rachmaninov, Dostojevskij, Tolstoj og Mendelejev. Russland er ingen kulturell eller intellektuell ørken. Men jeg stusser altså på hvorfor norske rikspolitikere er påpasselig med å unnta det russiske folk. Håper man problemene løser seg hvis bare Putins forsvinner? At etter Putin så vil et demokratisk Russland reise seg? Dette er i så fall grenseløst farlig naivt.

Rød, Dahl, Gjerløw og Fjelde, alle tilhørende Institutt for fredsforskning, publiserte en artikkel den 16. mars der de påsto at et folkelig opprør kan bli Putins skjebne, og at «Putins plass ved det lange bordet i Kreml er mer usikker enn noen gang». Det var ingen konkret informasjon i artikkelen som sannsynliggjør et opprør mot Putin. Tvert imot, de påpekte selv at det er uvanlig at diktatorer blir avsatt gjennom folkelige opprør.

Her har forskerne projisert sine egne forhåpninger inn i forskningen. Men forskning og utenrikspolitikk kan ikke baseres på håp. Forskerne må ikke laste egne forhåpninger inn i krystallkulen – da får man svar som speiler, ja nettopp, egne håp og ønsker. Fjelde med flere prøver å sannsynliggjøre et scenario – et folkelig opprør – som vi liker. Det er imidlertid ikke forskernes oppgave å lage scenarioer som vi liker.

FNs generalforsamling fordømte Russlands invasjon. FN fordømte altså nasjonen Russland, ikke Putin eller nasjonens ledelse. FN unntok ikke det russiske folk i fordømmelsen. La oss inntil videre holde oss til FNs fordømmelse, dette representerer den autoritative virkelighetsforståelsen. Så hva skyldes den påfallende serviliteten hos norske rikspolitikere overfor det russiske folk?

Vanlige folk, i dette tilfellet i Russland, har vært og er støttespillere eller medløpere for krigen, enten ved at de aktivt har støttet Putin, slik mange gjør, eller ved at de lukker øynene, hjulpet av Putins sensur og propaganda. Slik mange vanlige folk lukket øynene i Tyskland under andre verdenskrig eller deltok i nazistenes jødehat og krigsforbrytelser. Og slik vanlige folk myrdet i Rwanda.

Det samles bevis mot russiske krigsforbrytelser. I et realistisk post-Putin scenario inngår ikke forestillingen «det var ikke det russiske folk sin krig». Grunnlaget for rettslige oppgjør svekkes når det på forhånd gjøres frifinnelser på et generelt nivå, slik Støre, Huitfeldt og Solberg gjør.

Våre forestillinger må nyanseres og justeres fortløpende. Intensjonen her er ikke å sverte det russiske folk eller å skjære alle russere over en kam. Men vi må heller ikke gjøre det motsatte, at vi ikke ser den problematiske enheten mellom de som styrer og de som styres. Det smerter å innse dette. Men å ikke innse vil bli mer smertefullt. Å ikke innse – når signalene er der – gjør naiviteten farlig.

