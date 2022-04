Hva er foreldrerollen verdt, Lundemo?

Trøndersk kulturprofil tiltalt for overgrep - sender over saken på nytt

Å starte dagen med Trygve Lundemos kommentar «De dyrker mammarollen for det der er verdt» 7. april, fikk i gang blodsirkulasjonen. Kommentaren, som var illustrert med en 50-tallsmor ikledd forkle provoserte på alle mødre (og familiers) vegne. Om dette var hensikten med retorikken og de grepene som ble brukt, så er målet oppnådd.

Lundemo argumenterer for noe alle er enige om; at pappapermisjon er viktig. Igjen brukes likestilling, faglig utvikling, lønn og karrieremuligheter som argumenter for at mødre må raska på og komme seg tilbake i arbeid. Dagens rigide permisjonsordning har muligens ført til at nesten 50 prosent av mødre tar en del uker permisjon uten lønn. Dette kan ha en del uforutsette konsekvenser, noe Lundemo beskriver godt.

Men det er lite refleksjon over hvorfor kvinner ser seg nødt til å gjøre dette. At nesten halvparten av disse mødrene tar ulønnet permisjon for å lage rosa-mamma-blogger, er en provoserende og nedlatende holdning. Jeg tror de færreste spedbarnsmødre vil kjenne seg igjen i denne beskrivelsen.

Innlegg som Lundemos bidrar til å gi mødre dårlig samvittighet, gjennom for eksempel at de beskyldes for å «dyrke mammarollen for det det er verdt». Jeg lurer på hva Lundemo mener mamma- eller foreldrerollen er verdt, og om han mener den er verdt noe i det hele tatt?

Det er, fortjenestefullt, nevnt at psykologer mener det «ikke er bra for tilknytningen» at mor går tilbake til jobb for tidlig. Dette er en svært forenklet fremstilling fra Lundemo. Tilknytningsaspektet er ikke irrelevant å trekke frem i denne sammenhengen, men det kunne gjerne også vært nevnt at både psykologer og andre relevante faggrupper tar til orde for at en i tillegg til tilknytning, bør være opptatt av familieliv, amming, foreldres psykiske helse så vel som barnets psykiske helse i denne sammenhengen. Mye av dette henger tett sammen, i tillegg til at det/den ene påvirker det/den andre og omvendt.

Provokasjonen ved å sammenligne oss med USA der barn settes i «nursery» fra tre ukers alder, er så platt at den nesten ikke trenger motargument. Jeg er usikker på om det tilfører noe av verdi å se til USA når det gjelder velferdssystemer.

Kan ikke gode ting bli bedre? Norge er flere ganger kåret til verdens beste land å bo i. Vi har noen av verdens, om ikke de, beste permisjonsordningene. Men det er vel neppe et argument for at de ikke kan bli enda bedre? Min holdning er at det bør sees på hvordan de norske ordningene kan tilpasses de behovene ulike familier har. Kan en ytterligere forbedring bidra til å sikre både behov og rettigheter samtidig som den ivaretar likestillingsutfordringene som det å få barn faktisk fører til?

Kan ikke perioden med små barn bli noe som foreldre skal kunne «dyrke» uten å måtte gi avkall på muligheter i jobbsammenheng? En kan ikke lukke øynene for at familier er forskjellige og har ulike behov, interesser og ønsker. Ulike livssituasjoner og typer jobber fører også til et svært ulikt utgangspunkt og gir stor variasjon i både muligheter og behov. Permisjonsordningen burde tilpasses foreldrene (og barnet), ikke omvendt.

Dette temaet fortjener å belyses mer helhetlig enn Lundemo gjør i sin kommentar. Han er for øvrig ikke alene om en type polarisering og å drive et slags «blamegame», der en spiller på mødres samvittighet eller at mødre reduseres til å være mest opptatt av «rosa-blogging». Det mødre trenger er forståelse og aksept.

Mange har dårlig nok samvittighet for alt mulig fra før og trenger ikke å beskyldes for å ta uker fra fars tid med barnet, eller at de skulle ønske å være hjemme kun for å dyrke hjemmetilværelsen med det formål å vise seg og sitt frem på sosiale medier. Det er dessuten få som snakker ut fra barnets perspektiv i denne debatten. Hvilke behov er det barn har, og hva er det de trenger fra sine foreldre? Hva sikrer barn den beste starten livet? Ut fra argumentene skulle en tro at barn og permisjon er noe som er kommet til for likestillingens skyld.

Jeg har fulgt debatten om fordeling av permisjonsuker og opplever at mødre forsøker å både bli hørt og forstått, uten å bli det. Dette er komplekst, har mange ulike sider og jeg tror det har blitt et sårt tema for mange. En kan knapt mene noe uten å tas totalt til inntekt for en eller annen side.

Mødre er både innforståtte med og ønsker at også far skal ha permisjon og hovedomsorg for barnet i en periode. De aller fleste heier på at dette skal være så mange uker som mulig. Samtidig må det være forståelse for at mor trenger tid etter svangerskap, fødsel og det første halvåret, som for de fleste er en sammenhengende nyorienterings- og tilpasningsperiode, med nattevåk og alt som hører med.

Det første leveåret er dessuten er en særs viktig periode som har stor påvirkning og betydning for barnets utvikling og videre liv. Vi vet mye om hva barn trenger, og også hva foreldre trenger for å kunne gi barnet en god start. Bør man ikke sette barnets beste først, og dernest sikre et system som ivaretar de individuelle familiers behov? Kan man ikke snakke om hvordan man kan sikre at både mor og far får tid nok, heller enn hvem som skal få den ene eller andres uker?

Debatten rundt fars/partners permisjon kunne med fordel også omhandlet betydningen av far/partner helt fra unnfangelse. Far/partner er som regel en svært viktig støtte for mor gjennom svangerskap, fødsel og i barseltiden. Deres tilstedeværelse og deltagelse betyr noe helt fra start. Og jeg har sterkt inntrykk av at de fleste norske fedre er både deltakende og engasjerte. De står i alle fall ikke på et slags venteværelse og venter til det er deres tur å ha permisjon! De har en sentral rolle i å få familien og livet til å fungere godt.

Mange fedre/partnere har tariffavtaler som gir permisjon med lønn de to første ukene etter fødsel. Noen har imidlertid jobber der dette ikke er en del av avtaleverket. De har rett til fri, men ikke betalt fri. Mange må derfor gå rett fra fødestuen og tilbake til jobb. Foreldre angir dette som vanskelig, og de kjenner på behovet for å være sammen og finne ut av dette nye livet.

Den første tiden like etter fødsel kan oppleves både heftig og tøff. Det er viktig for den nye familiekonstellasjonen, og den nybakte mor at partner er der for å støtte og bidra til å etablere en slags rutine midt i denne nye og kaotiske tilværelsen. Flere fedre/partnere oppgir nettopp at de nå, etter ni måneder på «sidelinjen», endelig kan bidra konkret, praktisk og gjøre en forskjell.

En felleskvote, der familien kan få tid sammen, kan etter mitt skjønn bidra positivt. Det vil styrke samarbeidet og samholdet mellom foreldre, noe som kanskje også kan bidra til å forebygge at så mange foreldre går fra hverandre i løpet av den hektiske småbarnsperioden.

En debatt som omhandler hva samfunnet kan gjøre for å legge til rette for at familier skal lykkes, er mye mer konstruktivt enn en debatt der man setter foreldre opp mot hverandre og diskuterer uker til fordeling. Helt ærlig mener jeg faktisk at vi skal være glade for hver eneste en som dyrker foreldrerollen. Det har barn godt av og det trengs.

Skal en gjøre noe bra for barn, mødre og fedre/partner; se på hvordan det kan legges til rette for at de ulike familier kan få et system som fungerer for dem. Slutt å snakke om antall uker – for både mødre og fedre/partner er høyst til stede hver eneste dag, uansett hvem sitt navn som står på permisjonsskjemaet. Begynn å snakke om å tilrettelegge for gode familieliv, med mer tid for mor og far/partner sammen i permisjon.

Likestilling handler om mye mer enn å få mødre ut i arbeidslivet raskest mulig. Snakk heller om og still spørsmål ved systemet – er det riktig? Kan noe gjøres med systemet som kan sikre både likestilling for kvinner og tilrettelegge godt for fedres/partneres mulighet for å være sammen med sine barn? Og kan vi begynne å ha med barnets perspektiv og sette barnet først når vi debatterer dette? Det er heller ikke uten betydning, nemlig.

