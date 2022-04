Russetiden skal være for alle

Under russedressen er vi et kull som har hatt nesten hele tida vår på videregående med pandemi

Russetiden. Jeg har gleda meg lenge til den. Gleda meg til å feire at jeg har holdt ut så lenge på skolebenken. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg også har sett fram til all festingen som følger med. Og når jeg skal feire til våren, vil jeg at alle skal få kjenne på det fellesskapet som skal følge med russetiden. Russetiden har lenge hatt rykte på seg for å være ekskluderende, nå er det på tide å gjøre noe med det!

Russetiden er en feiring av 13 års skolegang. En feiring av alle de lange dagene på skolebenken, vennskapene vi har bygget og fellesskapet vi vil savne. Dersom du har kommet deg gjennom disse årene, har du like mye rett til å feire som alle andre. Uansett hva summen på bankkortet viser, eller hvor godt kjent du er på skolen. Derfor er jeg så utrolig glad for, og stolt over, å se at flere skoler har laget fellesgensere, sånn som vi også har gjort på Heimdal.

Første punkt var å sikre at alle elevene har muligheten til å ha på seg en russegenser, uansett om de er med i en russegruppe eller ikke. For det er en rød tråd fra ordet fellesskap, til en helt alminnelig genser. Genseren er et tegn på at du er russ, at du er en del av fellesskapet. Heimdalsgenseren har, ifølge elevene selv, bygd et tettere felleskap blant elevene, og mindre skille mellom gruppene. Russegrupper er egentlig et ganske nytt fenomen, og jeg føler at disse gruppene tar fokuset bort fra hva russetiden egentlig skal symbolisere. Russetiden er for at alle vi som har gått på skole i disse 13 årene skal feire sammen.

Men det er ikke kun russegenserne som har bygd opp en ekskluderende russetid. Det er også feiringen som følger med. Her er det derfor en selvfølge at alle arrangement i regi av skolen skal være for alle på skolen.

Til tross for all fest og fyll som foregår i russetiden, så skal man kunne feire selv om en ikke vil delta på akkurat det. Om noen finner mer tilhørighet ved å feste med en bowlingkveld, så skal det være lagt opp til at man kan gjøre det også. Her gjelder det å treffe de fleste personlighetene. For hvorfor fokuserer vi alltid på «enten eller»? Hvor ble av «ja takk begge deler»? Hvorfor kan ikke de som lever for fest og fyll kose seg med det, mens vi også lager rom for de som ikke finner sin plass der? Norge blir et mer og mer mangfoldig samfunn. Det mener vi på Heimdal videregående at skal komme til uttrykk i russefeiringen også.

Verden har endret seg, og det er på tide at russen følger med.

I år har det og blitt dannet et hovedstyre i Trondheim igjen. Det består av alle presidentene på byens skoler. Vi vil sørge for et bedre samhold blant skolene, og sikre trondheimsrussen en fin og minnerik russetid. I år har også russearrangøren Fast Lane tatt ansvar for russefeiringen i byen. Her stiller de med flere arrangementer gjennom mai og her kan alle russ kjøpe seg en billett, noe jeg mener er akkurat det vi trenger. Man kan også søke om støtte hvis pengene ikke strekker til. Dette håper jeg flere benytter seg av!

Vi trenger at samfunnet er med oss. Russen får gang på gang høre at vi bråker og er i veien. Møt oss med et åpen sinn og vær litt tålmodige med oss. Fortell oss ikke hvor vi ikke kan befinne oss, gi oss heller nye plasser som gjør at vi lett velger bort de stedene som ikke egner seg så godt. Under russedressen er vi et kull som har hatt nesten hele tida vår på videregående med pandemi, og som virkelig trenger en skikkelig russetid sammen.

