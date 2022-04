Hvorfor har vi en lov som diskriminerer menn?

Under russedressen er vi et kull som har hatt nesten hele tida vår på videregående med pandemi

Under russedressen er vi et kull som har hatt nesten hele tida vår på videregående med pandemi

Saken oppdateres.

I 2018 trådte en ny likestillings- og diskrimineringslov i kraft. Formålet med loven er å fremme likestilling, samt hindre diskriminering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og alder. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Loven fremstår som inkluderende og dekkende på mange måter.

LES OGSÅ: Hvem skaper polariseringen om kjønn?

Likevel er det et vesentlig aspekt i lovens formålsparagraf som gnager, og som kan gi uheldige føringer for samfunnets holdninger og oppfattelse. Loven tar nemlig særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. I seg selv er jo dette bra, men hvordan gir dette utslag overfor menn, gutter og fedres stilling i samfunnet? Hvorfor har vi i 2022 en likestillingslovgivning her til lands som diskriminerer menn og gutter?



Det er flere områder hvor menn og gutters stilling blir nedprioritert. Ved fjorårets opptak til høyere utdanning tilbydde 123 studier på kjønnskvotering. Her fremgår det at kun ti av disse skulle gi menn en fordel, mens 113 var fordelsgivende for kvinner. Denne skjevfordelingen er urimelig, og henger ikke særlig på greip når vi tillegg ser at jenter får noe bedre standpunktkarakterer enn gutter.

LES GJERMUND GORSET: Amerikanske tilstander i kjønnsdebatten

I en undersøkelse foretatt av NTNU oppgir 55 prosent av jentene at de har opplevd seksuell trakassering. Andelen av gutter som har opplevd det samme oppgis å være 40 prosent. Begge kjønn oppgir også å ha blitt utsatt for fysiske former for seksuell trakassering. Her oppgir 35 prosent av jentene at de hadde opplevd minst ett tilfelle av seksuell tvang det siste året, mens andelen av gutter som svarte på det samme spørsmålet var 25.

Med dette sagt: Innleggets formål og essens består overhodet ikke i å skulle sammenligne kvinner og menn i overdreven grad, ei heller å sette disse to kjønnene opp mot hverandre. Begge kjønn har særs viktige saker å fremme. Likevel er jeg av den oppfatning av at menn og gutters stilling i samfunnet blir tonet ned og underkommunisert. Vi må kunne ha flere tanker i hodet samtidig når temaet er likestilling i Norge.

LES OGSÅ: Krigen mot Mor Norge

Unge menn topper dessverre en rekke dystre statistikker. Eksempler på saker hvor unge menn dominerer, er andelen av yngre uføretrygdede, andelen «dropouts» fra videregående opplæring og antall tilfeller av selvmord. Dette er saker av en voldsom samfunnsmessig viktighet og betydning. Videre sier lovgivningen at det kun er en arbeidstaker som er gravid, som har rett på fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll. Dermed har ikke en far rett på en lønnet fridag for å overvære sitt barns helsesituasjon.

Vi må rett og slett tenke over hvordan vi omtaler menn og gutter generelt, og deres behov for likestilling spesielt. Flere profilerte kvinnelige kjendiser har, på en særdeles nedverdigende måte, gitt uttrykk for sitt syn på menn. Et eksempel er når den svenske artisten Zara Larsson gjestet Skavlan. Hun sier at menn generelt er ekle, ubehagelige og slitsomme. Publikum bryter ut i en applaus. Hvorfor?

Komiker Sigrid Bonde Tusvik viser, blant mange nedsettende kommentarer rettet mot menn, at hvite menn som sutrer, er ekstremt usexy å se på. Hun har også tidligere uttalt at det mannlige kjønnet går rundt med en slags OL-fakkel mellom beina som bærer dem frem i livet. Slike uttalelser fortjener på ingen måte respons, så denne lar jeg henge.



For hva er konsekvensen av at maskulinitet ofte blir omtalt som noe negativt? I sin ytterste konsekvens vil menn og gutter kunne tilføres en grad av resignasjon som samfunnet er særs lite tjent med. Vi må også huske på å heie frem menn og gutter. Det foreligger ingen motstrid mellom å fremme både menn og kvinners likestillingssaker.

Det som er problematisk er en likestillingslov som særlig tar sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling, og som dermed, kanskje utilsiktet, setter mennenes rolle i skyggen. Tiden er inne for å fjerne denne diskriminerende formuleringen i lovens formålsparagraf. Kanskje blir dette innlegget tolket sytete, så da får jeg vel bare tåle å være usexy for Bonde Tusvik.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !