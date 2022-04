Trondheim kan føre rusreformen videre

– Den største barrieren her, er E6. Det er et stort problem

I fjor sommer sa Ap, Sp og Frp nei til rusreformen i Stortinget, som innebar å gå fra straff til hjelp i ruspolitikken. Norges overdosestatistikk er dyster. Vi har ligget i europatoppen lenge, og pilene peker i feil retning. I forfjor fikk vi dessverre de høyeste overdosedødstallene i Norge på 20 år med 324 personer døde. I Adresseavisens lederartikkel 19. april vises det til tre nye dommer i Høyesterett. Landets øverste domstol har i praksis fulgt opp det den mener er en politisk kursendring ved at synet på straff for rusavhengige er endret.

Hvert eneste dødsfall er en tragedie, og et resultat av en ruspolitikk som skader mer enn den hjelper. Mange rusrelaterte dødsfall kunne vært forhindret om tiltak og helsetjenester var tilgjengelig for dem som trenger det. Straff kan føre til at færre oppsøker den hjelpen de trenger. Det kan gjøre det vanskeligere for pårørende å avdekke rusproblemer. Og det bidrar til stigmatisering, marginalisering og utstøting av en sårbar og utsatt gruppe. Vi kunne reddet flere og gitt mange flere mennesker verdigheten tilbake.

Venstre har vært en forkjemper for rusreformen. All kunnskap viser at hjelp og ikke straff er en viktig del av løsningen for å hjelpe russyke. Anbefalingene fra FN-organer er klare. Forskning, fagfolk, internasjonale erfaringer er klare. Flertallet av befolkningen er for rusreformen.

Høyres Trygve Bragstad tar fortjenstfullt opp saken i bystyret torsdag. Han foreslår at Trondheim kommune i samarbeid med politiet kan gjennomføre intensjonen i rusreformen. Det betyr at de som blir tatt for små brukerdoser tilbys hjelp framfor straff ved å bli henvist til de kommunale enhetene for russaker som Stortinget har vedtatt skal opprettes. Bystyret bør følge Bragstad i denne saken. Så får vi håpe Stortinget senere følger opp med en ny nasjonal politikk, ironisk nok i tråd med det Høyesterett tolker Stortinget til å stå for.

