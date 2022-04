50 år med skeive framsteg - kva no?

Det de gjorde i Trondheim kan ha reddet liv: - Vi var redd for at smitten kunne eksplodere i miljøet

Vi må ta innover oss at verden har blitt et mørkere sted

Under russedressen er vi et kull som har hatt nesten hele tida vår på videregående med pandemi

Saken oppdateres.

I dag, 21. april 2022, er det 50 år sidan den såkalla «homoparagrafen» vart oppheva og det ikkje lenger var straffbart for menn å ha sex med kvarandre. Etter det har utviklinga gått sakte, men sikkert framover. Det er til dømes verdt å nevne at det i 1981 vart vedteke ei lov som gjorde det straffbart å leggje fram grovt krenkande ytringar overfor en person eller en gruppe på grunn av deres homofile legning, leveform eller orientering.

Det er dette som er innlemma i det som no kallast «rasismeparagrafen». Ein annan viktig milepæl var partnerskapslova, som kom i 1993. Denne gav skeive par for fyrste gong moglegheita til å inngå og registrere partnerskap. Partnerskapslova vart erstatta av ei ny, felles, kjønnsnøytral ekteskapslov i 2008. Fleire andre endringar er gjort i lovgivninga opp gjennom åra for å hindre diskriminering og fremje likestilling for skeive personar.

LES OGSÅ: Vi må bedre vare på eldre skeive

Vi har komen langt, men fridomen til å elske den ein vil og til å kunne definere seg som den ein vil, kan ikkje tas som ei sjølvfylgje. Det er sterke krefter der ute som ynskjer å reversere den positive utviklinga. Vi ser det blant anna i Putins Russland, i Orbans Ungarn og i Dudas Polen.

Det er viktig at vi tar tydeleg avstand frå desse kreftene, og at vi gjer det vi kan for å støtte utsatte LHBTQ+ personar i andre land. Men også her i Noreg har vi ein veg å gå. For dei av oss som identifiserar seg utenfor dei trange, binære kjønnsidentitetene «mann» og «kvinne», er kampen langt fra over. I den tidlegare nevnte rasismeparagrafen står det framleis ingenting om kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk.

Det betyr at transpersonar og ikkje-binære har eit svakere rettsvern enn LHB-personar. Det samme gjeld retten til kjønnsbekreftande behandling. I Stortinget i fjor vart det lagt fram eit forslag om innføring av tredje juridisk kjønnskategori. Forslaget inneheldt også ei offentleg beklaging og erstatningordning for transpersonar som har gjennomgått irreversibel sterilisering for å få «lov» til å bytte juridisk kjønn, som var ein praksis fram til 2016. Ingen deler av forslaget fekk fleirtal i Stortinget.

Eg meiner dette er kampar den skeive rørsla bør fokusere på framover. Da må vi også tørre å ta eit oppgjør med transfobiske holdningar innanfor den skeive rørsla. Vi kan ikkje vere del av ei rørsle som er tufta på mangfald og inkludering og samstundes seie at «dykk er velkomne inn så lenge det er på våre premiss».

LES OGSÅ: Trondheims skeive monument?

Eg gleder meg til å feire 50 år med lovlig skeivheit samman med likesinna under Trondheim Pride i september i år. Mitt håp er at vi før den tid legg frå oss diskusjoner om biologi og definisjonar og heller fokuserer på å skape eit rom der alle som definerer seg litt utanfor, kan oppleve fellesskap og friheit frå fordomar.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !