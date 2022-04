Matkrise og jordkrise gir skaperkraft i Trøndelag

Tida for vettlaus arealbruk må vera over

Her sprenger de for ny E6 tunnel

Tida for vettlaus arealbruk må vera over

Saken oppdateres.

Nylig møttes en gruppe bønder og fagfolk til et møte på Voll Gård i Trondheim. De har til felles at de ønsker å endre egne produksjonsmetoder i en mer bærekraftig og miljøvennlig retning som tar hensyn til biologien, næringsinnholdet og som skal sikre produksjonsgrunnlaget for fremtiden. De mener at dagens produksjonsmetoder i for liten grad tar hensyn til dette.

LES OGSÅ: Kornet, krigen og vår matsikkerhet

Da mennesket startet å dyrke jorda og produsere mat, gjorde vi dette på naturens premisser. Vi lærte oss å avle fram herdige frø som skulle gi god avling med høyt næringsinnhold. Vi utviklet teknologi og lærte oss å bruke denne, og det skjedde etter skånsomme metoder for vi forsto at vi måtte spille på lag med naturen. Vi lærte oss at vi måtte praktisere vekstskifte og tilstrebe mangfold i plantekulturen. Det var på den måten vi kunne opprettholde jordsmonnets evne til å gi oss vedvarende tilstrekkelige avlinger. Vi avlet fram husdyr som ga oss kjøtt, melk og egg, og vi lærte oss at husdyrgjødsla var bondens gull fordi den var avgjørende for å opprettholde balansen i jorda samtidig som det sikret næringsrike vekster.

Dagens måter å produsere mat på står på mange måter i sterk kontrast til de grunnleggende agronomiske prinsippene for matproduksjon som tar hensyn til jorda og ivaretar dens evne til å sikre matproduksjonen for våre etterkommere. Ikke bare i Norge, men overalt ellers blir man stadig mer klar over at den måten vi har produsert maten på de senere år ikke har vært bærekraftig for jordsmonnet.

LES OGSÅ: Hjelp - marka vår spises opp!

Kravet til effektivitet har framtvunget stadig større og tyngre maskiner, ensidig produksjon år etter år, fravær av husdyrgjødsel og stadig økt bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Samlet sett har dette bidratt til at det organiske materialet i jorda har krympet, jordlivet har blitt redusert og produksjonen har avtatt. I stadig flere jordbruksmiljø, både i Amerika, Europa og også i våre nordiske land tar bønder nå grep. De vil bringe produksjonen i en retning som er mer i tråd med naturens metoder og vil bruke de naturgitte ressursene på stedet der produksjonen foregår. Det gir umiddelbar gevinst for klima og miljø.

Å endre måten å produsere maten på betyr å gradvis gå over til metoder som tar vare på jorda og jordlivet. I praksis betyr dette å redusere jordarbeidinga til et minimum samt å beholde et grønt plantedekke lengst mulig, gjerne hele året.

I bunn og grunn innebærer det å ta tilbake de grunnleggende dyrkingsprinsippene som har vært rådende før vi industrialiserte landbruket. Erfaringer fra stadig flere miljø peker i tydelig retning av at denne måten er framtidsrettet og klimavennlig. I tillegg viser erfaringene at der man har lyktes med denne omstillingen, så øker også produksjonen, fordi jordhelsa bedres og biologien kommer tilbake i balanse. Dette fører igjen til økende mineralinnhold i plantene, noe som er positivt for helsa til både dyr og mennesker.

Til syvende og sist handler det ikke bare om bonden og dens produksjon og levegrunnlag, men det handler om vår evne til selvforsyning, matsikkerhet og sjølberging i den tiden vi lever i. Det er mer tydelig enn på mange år at vi lever i en usikker tid og faren for matkrise er overhengende med både klimaendringer og krig i Europa. Da er det viktig at hver og en av oss er oppmerksom på og vil støtte opp om vår felles evne til varig og trygg matproduksjon for oss selv og generasjonene som kommer etter oss.

Et banebrytende tidsskifte er en riktig betegnelse for møtet på Voll Gård, det signaliserte et tydelig ønske om et skifte i måte og metoder for å produsere mat i Trøndelag. Møtet utløste etablering av «Faglag for regenerativt landbruk i Trøndelag», der formålet er å samle og spre erfaringer og kunnskap blant matprodusenter i regionen og knytte nettverk opp mot andre organisasjoner som driver med dette i Norge.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !