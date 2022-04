Kostnadseffektive byggetomter er viktig for NTNU

Campusdirektør: Utbygging i by vil alltid berøre og endre et nabolag

Campusdirektør: Utbygging i by vil alltid berøre og endre et nabolag

Saken oppdateres.

NTNUs campussamling skal kuttes med flere milliarder. Da trenger NTNU tomter som gir lavest mulig byggekostnad og gir nok plass til våre fagmiljøer og universitetsfunksjoner.

LES OGSÅ: Hvem bryr seg om campus?

NTNU har et spesielt tverrfaglig mandat. Med NTNUs faglige hovedprofil innen teknologi og naturvitenskap kombinert med sterke fagmiljøer innen helsefag, humanistiske fag, arkitektur, design og kunstfag og samfunns- og utdanningsvitenskap har vi særlig god forutsetning for å møte store samfunnsutfordringer som klimakrise, digitalisering og modernisering av samfunnet nettopp her i Trondheim.

Vi må kunne gi arbeidslivet tilgang på helsearbeidere, lærere, humanister og samfunnsvitere med særlig god forståelse for teknologi og digitalisering. Og vice versa; utdanne teknologer med særlig god forståelse for mennesket og samfunnsliv. Et av NTNUs viktigste verktøy for å bidra til dette, er å samle våre fagmiljøer ved Gløshaugen. NTNUs campussamling skal legge til rette for mer framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon.

LES OGSÅ: Politikerne har vunnet seire med bismak

Dette skal vi greie samtidig som at kostnaden skal ned flere milliarder. Da trenger NTNU tomter hvor det er lite risiko for økte kostnader på grunn av grunnforhold eller behov for ombygging. Området på Hesthagen blir derfor enda mer aktuelt. Her er det i dag parkeringsplass, grunnforholdene er gode, og området gir stort potensial for å binde sammen by og campus. Situasjonen gjør at det blir enda viktigere å kunne utnytte tomta maksimalt til universitetsareal og samarbeidspartnere. Og at vi får til en byforbindelse som alle kan bruke, og som gir tett kobling til studentarealer og fagmiljøene på Gløshaug platået.

LES OGSÅ: – Nei til sju etasjer bak Samfundet

I disse dager legges planforslag for Hesthagen ut på høring. En utbygging i og nært by vil alltid berøre og endre et eksisterende nabolag. Vi har stor forståelse for at naboer og andre interesserte har synspunkter og innspill til hvordan det foreslås bygget, og oppfordrer til å bruke høringsperioden aktivt.

28. mars fikk Statsbygg og NTNU et felles oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å redusere omfang og totalkostnad for prosjektet NTNU Campussamling. Det betyr at vi ikke er like sikre på akkurat hvilke fagmiljø og universitetsfunksjoner som skal hvor når vi samler campus. Det betyr at det blir enda viktigere enn før å ha gode tomter som gir lavest mulig kostnad til bygging.

Campussamling er viktig for Trondheim, regionen og landet. Og for nabolag som blir berørt. Vi har heldigvis et demokratisk system som skal ivareta helheten i vårt samfunn. Slik er det også i reguleringssaker når de handler om mye mer enn fysisk utforming og arealbruk. Vi har tillit til at hensyn vil bli godt vurdert og helhetlig prioritert når byens politikere skal ta beslutning i saken. NTNU vil fortsatt bidra til at prosessene er åpne, at alle innspill blir formidlet og at det lages et helhetlig beslutningsgrunnlag for politikere.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !