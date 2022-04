RBK-årsmøtet, får vi nok et benkeforslag?

Campusdirektør: Utbygging i by vil alltid berøre og endre et nabolag

Adressa har de siste dagene gjort sine lesere kjent med to styrelederkandidater foran årsmøtet i Rosenborg. Det som for meg står fram som det mest interessante i dette, er hvor veldig forskjellig kompetanse kandidatene synes å ha. Og hvilke utfordringer dette kan gi for årsmøtet som skal velge. Jeg kjenner ikke noen av de to kandidatene, annet enn gjennom Adressa og andre media. Denne noe tynne kunnskapen etterlater likevel et inntrykk av kandidatene, sett i tilknytning til styreledervervet i RBK.

Tore Strømøy framstår som en trivelig og folkekjær fargeklatt med sterke kreative og operative egenskaper. Sterke prestasjoner som kappgjenger, og med et stort hjerte for RBK. Cecilie Gotaas Johnsen synes langt på vei å være den rake motsetningen. Sjefstrateg i Equinor med utdanning på doktorgradsnivå og styremedlem i RBK. Gode resultater som proffsyklist og fotballspiller på Trondheims-Ørn.

Strømøy avslører i Adressa sterkt engasjement og sier han som styreleder vil engasjere seg på mange plan i RBK. Strategiske evner og rolleforståelse synes neppe å være hans styrker inn mot et slikt verv. Kanskje kan iveren hans til og med skape noe bryderi for dem som har ansvaret for den daglige ledelsen i klubben.

Ingen betviler Gotaas Johnsens strategiske evner. Men hun kan lett framstå som litt for «flink» for store deler av RBKs medlemsmasse. Hennes evne til å skape entusiasme rundt klubben, er det ikke lett å lese seg til i Adressa-intervjuet, verken på eller mellom linjene. Noen vil nok si at hun kan framstå som litt grå. En hybrid av de to kunne trolig vært bra. Nok et benkeforslag burde kanskje komme. Godt valg! Heia Rosenborg!

