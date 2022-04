Kultur og kjeledresser på Nyhavna

Saken oppdateres.

I Adressa 26.4. kunne vi lese en interessant artikkel om noen av kulturaktørene på Nyhavna. De er det mange av, de leier billige lokaler av Trondheim Havn, og de er viktige for byen vår, på samme måte som de nesten 2 000 arbeidsplassene der er det.

For Nyhavna er – som navnet sier – ei havn. Og havna, eller deler av den, kan kanskje utvikles, men den skal ikke avvikles. Å legge ned industrihavna i Trondheim, vil bringe det sittende bystyret inn i favorittsjiktet i kåringa av årtusenets tabbe. Derfor går det mot spennende tider. For snart skal bystyret behandle kvalitetsprogrammet for Nyhavna, deretter kommer det en rekke reguleringsplaner.

Det er glatt de viktigste byutviklingssakene i denne bystyreperioden. Og apropos glatt, hvordan vil politikerne i Trondheim at dette området skal se ut etter oss? Skal det være strigla og rent, uten verken pønkere eller industriarbeidere, men med dyre luksusleiligheter bebodd av velstående eldre som har solgt villaene sine på Byåsen og Singsaker? Eller skal vi ha en blanding av boliger, industri og kultur, for å sikre det mangfoldet et trivelig bymiljø er avhengig av?

Byens politiske flertall har dessverre en viss historikk for å løpe utbyggernes ærend på bekostning av innbyggerne. Det har de fått en del kritikk for, ikke minst i Adresseavisen, og det bør de kanskje slutte med. For byen trenger virkelig mer sosial boligbygging, byen trenger et kulturliv med levelige rammevilkår (for eksempel latterlig billig husleie), og byen trenger ei industrihavn for miljøvennlig transport og viktige arbeidsplasser.

Den nære framtida vil vise om bystyret evner å se forbi utbyggernes ønsker om profittmaksimering på Nyhavna. For hvis vi kaster ut kultur og industri til fordel for rikinger som klager på måsen, er det dessverre irreversibelt, og dårlig nytt for både byen og måsen.

