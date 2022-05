Svar til tillitsvalgte på St. Olav

Saken oppdateres.

Innbyggerne fortjener bedre informasjon om egen helse og ansatte i kommuner og sykehus fortjener bedre arbeidsverktøy. Derfor er Helseplattformen viktig å gjennomføre så raskt det er forsvarlig. Ansatte i både kommune, sykehus og helseplattformen har lagt ned et stort arbeid for å få dette til. I tillegg til pandemi og stort sykefravær har ansatte stått på både med klargjøring og opplæring.

Trekker ikke i nødbremsen: Trondheim innfører IT-system som planlagt etter bekymringsmelding - Jeg oppfatter at vi hadde en omforent forståelse av at dette er tøft, men at vi går for det, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim etter hastemøte med tillitsvalgte om Helseplattformen i kommunen.

Det blir en delt løsning der Trondheim kommune kommer i gang nå i mai, mens St. Olav har vedtatt å utsette til høsten. De faglige vurderingene er St. Olavs ansvar når det gjelder deres drift. Det jeg har understreket, er at verken Trondheim kommune eller andre kommuner kan ta regninga for hva en slik utsettelse koster. Derfor er jeg glad for at vi har fått skriftlige garantier fra Helse Midt-Norge RHF om at kommunene ikke skal påføres ekstra kostnader for sykehusets utsettelsesvedtak.

Slår alarm om nytt IT-system i Trondheim - frykter for pasientene I en bekymringsmelding direkte til ordfører og kommunedirektør, slår en bred allianse av fagforeninger i Trondheim alarm om IT-systemet som innføres til uka. Nå lover kommuneledelsen «ekstrarunde» om Helseplattformen.

Ved at kommunen starter innføringen, vil jeg håpe at erfaringer vi gjør oss kommer sykehuset til gode, slik at det kan bidra til lettere innføring. Det er viktig at dette kommer på plass så snart det er mulig fordi både pasienter, kommune og sykehus får mest effekt av investeringen ved at alle instanser er påkoblet. Det er da vi får økt pasientsikkerhet, bedre flyt i informasjonen, enklere samhandling og ikke minst kan skrote fakssystemet som fortsatt er i bruk.

Det er en tung beslutning å utsette, men vi skal være stolte av at vi er de første i Norge som gir innbyggerne et stort løft innen både pasientinformasjon og sikkerhet gjennom nytt system.

