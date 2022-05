Skolesystemet ekskluderer ressurssterk ungdom

Sol gikk tom for krefter. Her er kostholdstipsene som kan hjelpe

Like etter at mannen døde, fikk Anne-Lise vite at eiendelene hadde forsvunnet

Saken oppdateres.

Daglig kan man lese artikler, kronikker og debattinnlegg som viser hvor flinke ungdom nå til dags er. Vi er nesten for flinke? Det er forventet at ungdom i dag skal være gode på skolen, sosialt og i idretten de deltar på. Helst skal man også ha en liten deltidsjobb ved siden av alt det andre. Hvordan skal man ha tid til alt dette tenker du? Presset på norsk ungdom er større enn noen gang. Et press som pågår 24 timer i døgnet. Derfor er det kritikkverdig at vi fortsatt har et så gammeldags skolesystem, som til stadighet ødelegger framtiden til flink ungdom.

Jeg heter Sigrid Skogan Bonesrønning og jeg går tredjeåret på Byåsen videregående skole. Russefeiringa er i gang for fullt, men feiringa har en bakside. Selv om vi feirer 13 års endt skolegang, er vi egentlig ikke ferdige. Det er fortsatt over en måned til standpunktkarakterene i flere fag settes. Standpunktkarakterer er et gammelt fenomen som i årevis har gitt elever en grunn til å gråte av glede eller sorg.

Disse karakterene har en enorm påvirkningskraft fordi summen av disse bestemmer hvilke studier du får lov til å komme inn på. De bestemmer enkelt sagt framtiden din. Problemet med dette systemet er at det er lærerne som bestemmer hvilken standpunktkarakter du får, noe som kan gi både et positivt og et negativt utslag. Det er her hele problemet ligger.

Vi har alle vært i situasjonen hvor noen sier «åh, så heldig du er som får Ola som lærer, han gir alle 6» eller «stakkars deg som skal ha Kari i religion, hun gir alle 3». Det er svært ulikt hvordan lærere vurderer elever. På papiret skal det ikke ha noe å si hvilken lærer du får eller hvilken skole du går på. Alle som har gått videregående vet at dette ikke stemmer.

Noen lærere har enkle prøver og få vurderinger – hvor de vektlegger den beste karakteren. Andre lærere har mange vanskelige prøver, hvor de vektlegger den verste karakteren gjennom hele året. Kanskje en enkelt prøve om galvanisk element kan ødelegge snittet ditt i det faget for hele året, fordi akkurat din lærer vektlegger akkurat den prøven.

I en annen klasse med en annen lærer vil kanskje læreren si «pytt sann, vi tenker ikke mer på den prøven der». Systemet er urettferdig og ødeleggende. Det spiser opp norsk ungdom hver eneste dag fordi vi må prestere hele tiden. Vi blir vurdert fra øyeblikket vi kommer inn på skolen til vi drar om ettermiddagen. Fem dager i uken. Det er slitsomt at det er slik, i hvert fall når resultatet av standpunktkarakteren ikke går din vei. Da har man jobbet seg halvt i hjel for null grunn. Eller man har kanskje lært litt om galvanisk element, da.

For tredje kullet på rad er også eksamen avlyst – som skal være den mest rettferdige vurderingsformen. Her er alle de flinke ungdommene like for sensor. Det er vi ikke i standpunktsystemet.

Et annet problem med dette systemet er at alle karakterene dine har noe å si for hvordan snittet ditt blir, uansett studium. Trenger man virkelig å ha karakteren 6 i kroppsøving for å bli en god advokat? Er det virkelig slik at en ungdom som er mer enn god nok til jusstudiet, ikke kommer inn på grunn av at en lærer valgte å gi ungdommen karakteren 4 i et ubetydelig fag for studiet? Ønsker vi at systemet skal være slik?

Samfunnet vårt er i stadig endring. Derfor burde skolesystemet begynne å endre seg også. Det er for gammeldags, rett og slett. Istedenfor å ekskludere ressurssterke ungdom, bør skolesystemet heller omfavne alle de flinke ungdommene som finnes.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !