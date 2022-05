Forebygg overgrep ved hjelp av bedre seksualundervisning

Det er viktig å jobbe for at dyktige lærere blir i skolen

I dag diskuterer vi samtykkelov og legger frem hårreisende statistikk som viser et altfor høyt tall på hvor mange som utsettes for overgrep. Tall fra NKVTS viser at mellom 10 og 15 prosent av kvinner og 1–3 prosent av menn blir utsatt for voldtekt. Klinikker, hjelpetelefoner og krisesenter er på plass flere steder. Etterbehandling og hjelp etter seksuelle overgrep er svært viktig, men hva med det forebyggende arbeidet?

På mange ungdomsskoler er det kun ei lita uke med seksualundervisning, gjerne av en lærer som syns det er ukomfortabelt. Timene omhandler ofte kun prevensjon og sex mellom menn og kvinner. Faktum er at seksualitet handler om så mye mer! Det starter dessuten altfor sent, da jenter debuterer seksuelt da de er 16,7 og gutter 17,9 år.

Mange tar inspirasjon, og har dessuten sitt første møte med sex, fra pornografien. Nettsider som ofte har få retningslinjer og tjener på overgrep, incest og barneporno. Porno presenterer også et objektivisert syn på kvinner. Flere opplever at førstegangssex ikke kan sammenlignes med det man får servert fra pornografien, noe vi mener burde bli synliggjort og snakket mer om på skolen. Dette har i aller høyeste grad negativ innvirkning på barn og unges syn på sex.

Norske myndigheter rapporterer om at all kriminalitet går ned, bortsett fra seksuallovbrudd. I 2021 rapporterte politiet at antall anmeldelser, som omhandlet seksuallovbrudd, har økt med 22 prosent. Selv om dagens statistikk er hårreisende, så mistenker man at mørketallene er høye, også blant menn.

På Brundalen skole i Trondheim utførte de i fjor et pilotprosjekt hvor seksualitet skal inn på timeplanen for de aller yngste barna. Dette skal hindre at barn får skadelig seksuell atferd. Dette bør absolutt inn i pensum og er viktig å få på alle skoler. Grensesetting er viktig å få inn tidlig, slik at barn og unge får en forståelse for hva som er rett og galt.

Vi mener mengden seksualundervisning bør øke og komme inn allerede på barneskolen, noe som vil være vesentlig og avgjørende for unges syn og atferd. Det bør være tilpasset undervisning ut fra alder, hvor det fra tidlig av vil handle mer om grensesetting og hva som er greit og ikke.

Vi synes også at kompetansen for at lærere skal kunne gjennomføre en seksualundervisning må komme på banen under studiet. Seksualundervisningen må likestilles med andre temaer, og at lærerne skal være skikket og erfarne nok til å gjennomføre en slik undervisning. Etterutdanning eller kurs kan være en løsning for at nåværende lærere også skal kunne være kompetente nok til å gjennomføre seksualundervisning.

Dette vil forhåpentligvis bidra til å minke antall voldtekter og seksuelle overgrep, og gjøre oss unge mer kompetente og hensynsfulle overfor hverandre.

