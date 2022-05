Stortinget står over veinormalene

Har plan for tomt lokale i Nordre: – Kunne leid det ut to ganger før lunsj hver dag

Saken oppdateres.

Arild Mathisen i Nye Veier har 1. april et innlegg i Midtnorsk debatt der han forsvarer selskapets motorveiutbygging. Han peker på at det er de offentlige veinormalene samt beregninger av framtidig trafikkmengde som styrer hvilken veistandard en ny vei vil få. Dette kan høres greit ut. Men Mathisen unnlater å nevne et par viktige forhold.

For det første: Veinormalene har et handlingsrom. De kan fravikes når det åpner for bedre løsninger enn hva regelverket tilsier. Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 har flertallet til og med presisert at Statens vegvesen og Nye Veier ved bygging av nye veier skal bruke handlingsrommet i veinormalene. Det for å sikre at tapet av matjord og natur blir så lavt som mulig og utbyggingskostnader og bompenger holdes nede.

LES OGSÅ: Sp-Arnstad vil nedskalere E6-utbygging

Et så tydelig signal fra landets øverste folkevalgte organ må få konsekvenser også for Nye Veiers motorveiplaner i Trøndelag. Om en løsning med 90 km/t betyr spart natur og matjord og mindre bompenger, ja da må Nye Veier faktisk foreslå det – og ikke late som om veinormalene står over politikerne.

Det hører også med at Nye Veier for ny E6 på strekningen Ulsberg–Berkåk–Vindåsliene faktisk ønsker å bygge ut veien med en høyere standard enn hva veinormalene krever. Veinormalene tilsier at strekningen skal bygges ut med 2/3 felt og 90 km/t. Nye Veier vil likevel bygge ut fire felt for 110 km/t og holder tilsynelatende fast ved det, til tross for at Vegdirektoratet i sitt svar til Nye Veier peker på at fire felt for 110 km/t gir dårligere samfunnsøkonomi enn 2/3 felt for 90 km/t. Stortinget ber om at handlingsrommet i veinormalene skal brukes i motsatt retning, for å minske inngrep og kostnader, ikke til det motsatte, slik Nye Veier gjør her.

LES OGSÅ: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet har betydning for hvor vegen skal gå

Det andre som er viktig i denne debatten, er hvilke trafikkmengder Nye Veier legger til grunn i framtida. Vi har tidligere sett at Nye Veier ikke forholder seg til byvekstavtalene og forutsetter en kraftig vekst i personbiltrafikken inn mot Trondheim, til tross for at nullvekst er det som lokale, regionale og lokale myndigheter er enige om. Nullvekstmålet er relevant også for utbyggingsplanene sør for Trondheim, men Nye Veier fortsetter å legge til grunn en kraftig trafikkvekst i sine planer. Det strider ikke bare med byvekstavtalene, men også med andre viktige miljømål og blant annet det politiske målet om å flytte godstransport fra vei til sjø og bane.

Det er god grunn til å endre på veinormalene, blant annet øke bruken av 2/3-feltsvei for 90 km/t og innføre en mulighet for å bygge firefeltsvei for lavere fart. Det foreligger solid faglig dokumentasjon på at dette er bra for både natur, klima, matjord, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi. Men det er ingen grunn til å vente på dette. Stortingets presiseringer om at veiplanene må ta mer hensyn til natur, matjord og bompenger, er god nok grunn for Nye Veier til å endre planene sine.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !