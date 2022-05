Miljøpolitikk inspirert av de eldre

Banken har lånt ut rekordmye penger: – Historien viser at vi har is i magen gjennom kriser

Det er ti år mellom oss to, men vi begge er likevel under 30 år. Altså tilhører vi den aldersgruppa, som er mest opptatt av klimaendringer, ifølge en årlig undersøkelse kalt klimabarometeret. Vi, som er unge i dag, skal jo leve lenge med konsekvensene av klimagassutslipp. For å hindre store ødeleggelser, trenger vi en effektiv miljøpolitikk på alle områder.

Jeg er 14 år og har aldri opplevd en verden uten disse krisene 50 år har gått siden vi forsto at vi kollektivt ødela verden og at «noen» måtte redde den.

«Klær er klimaversting. Hva kan vi gjøre med det?». Det var overskriften da Zaineb intervjua Framtiden i våre hender under ungdommens klimatoppmøte. Vi mener at politikken må gi svar på dette spørsmålet. Det skal ikke være opp til hver og en av oss. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, og sammen kan vi endre politikken.

Vi lar oss inspirere av mennesker som har levd betydelig lengre enn vi sjøl har. De eldre kan lære oss noe, om nøkternhet, for eksempel når det gjelder klær. For dem som vokste opp med få klesplagg, var det naturlig at disse ble reparert ved behov og stadig gjenbrukt. Tøy var kostbart den gangen. I dag er tøy kunstig billig, både fordi miljøkostnadene ikke er tatt med prisen og fordi arbeiderne, som syr klærne, ikke får ikke en lønn å leve av.

- Klærne må bli dyrere - De siste årene har klessalget skutt i været. Én grunn er at klær er kunstig billig, sier Anja Bakken Riise.

Adressa har allerede gjort det kjent at Zaineb nylig telte 533 plagg i klesskapet sitt. I likhet med mange andre i dette overflodssamfunnet vårt eier hun en masse klær. Klær som sjelden eller aldri blir brukt. Det krever litt å skulle stå imot den raskt skiftende moten, som noen i klesbransjen profitterer på. Derfor ønsker vi oss politikk som gjør det enklere å ta miljøvennlige valg.

Vi gleder oss over at tekstilindustrien ble debattert på Stortinget forrige torsdag, slik at dette er satt på dagsorden. Vedtaket var imidlertid ikke mer forpliktende enn at regjeringa skal gjøre utredninger, gjennomgå regelverk og vurdere endringer. Til landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne, som Line skal være med på i helga, har Grønn Ungdom foreslått ei rekke tiltak som vi håper blir gjeldende politikk.

Ser rumpa mi stor ut i denne klimakatastrofen? Det virker som om vi er villige til å utslette alt liv på jorda for den perfekte passformen.

I den ene enden bør klærne lages for å vare lenge. Levetidsmerking og garanti på klær er mulige virkemidler for å øke holdbarheten. Videre har Miljøpartiet De Grønne lenge jobba for å fjerne merverdiavgifta på reparasjoner. I den andre enden bør det bli vanskeligere å kaste klær. Noe av det som regjeringa nå skal vurdere, er ei utvida produsentansvarsordning. Ei slik ordning vil gi produsentene ansvar for hvor klærne blir av. Kanskje burde de betale et beløp per klesplagg, så kunne pengene brukes på gjenvinning av tøyet.



Mer skal til for gjøre forbruket av klær bærekraftig. Vi ønsker oss uavhengig informasjon, om hvordan klær belaster miljøet. Denne informasjonen kan danne grunnlag for miljøkrav ved offentlige innkjøp av arbeidsklær, eller ei differensiert miljøavgift på klær. Dessuten mener vi at leie av klær bør gjøres billigere og tilgjengelig for flere.

Til slutt vil vi uttrykke klart at arbeiderne som syr klærne, fortjener ei lønn å leve av. Derfor bør åpenhetsloven styrkes blant annet gjennom krav om at selskaper offentliggjør leverandørlistene sine. På sikt bør det også utarbeides et lovverk mot moderne slaveri med etiske standarder knytta til varer, som selges i Norge eller av norskregistrerte selskap.

Klimakrisen er her, men vi fortsetter å kjøpe billig ræl fra Kina Ingen av oss kan redde verden alene. Men skal vi løse klimakrisa, kommer vi ikke unna forbruket vårt.

Miljøpartiet De Grønne fremma klimastreikernes krav på Stortinget i 2019. Nå forventer vi at landsmøtet følger opp dette temaet fra ungdommens klimatoppmøte og vedtar god politikk for bærekraftige klær. Kjære landsmøte, mange av oss vil endre vanene våre av hensyn til mennesker og miljø hvis politikken legger til rette for det.

